Prens Bodrum'a servet bıraktı! Nusr-et'e verdiği bahşiş şoke etti

Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın yeğeni olan 62 yaşındaki işadamı ve Kingdom Holding Yönetim Kurulu Başkanı Prens El Velid Bin Talal Bin Abdülaziz El Suud, eşi ve kızları ile birlikte tatil için Bodrum'daydı. Uçağın inişinin ardından havalimanında bekleyen altı VIP araç ve bir otobüse binen aile, iki polis otosu ve güvenlik görevlileri eşliğinde Bodrum'a hareket etti.

Aileye ait yaklaşık 300 bavul ve 30 bisikletten oluşan eşyalar saatler süren çalışmanın ardından kamyona taşınarak kraliyet ailesinin tatilini geçireceği otele götürüldü. Yaklaşık bir hafta boyunca Cennet Koyu'nda bulunan Mandarin Oriantel'de konaklayan veliaht prens, ülkesine dönerken hatrı sayılır bir para bıraktı.

32 milyar dolarlık serveti ile dünyanın sayılı zenginlerinden biri olan Suudi prensin Kingdom 5 KR isimli süper lüks yatı da Cennet Koy'unda hazır bekledi. Gündüzleri yata geçen prens, ailesi ile birlikte su sporları yaptı. Prensin 88 metre uzunluğunda, yatak ve yemek odası altınla kaplı, üzerinde helikopteri olan yatında füze kalkanı da yer alıyor.

75 metre uzunluğunda ve 100 milyon dolar değerindeki teknesini bulunduğu otelin açığına çeken prens, ailesi ve yanında gelenlerin rahat etmesi için her gün 20 loca kapattı. Otelde bir hafta konaklayan ve günlüğü 40 bin Euro olan odada kalan Prens, yanında bulunan aile üyeleri için de ayrı bir villa kiraladı ve sadece konaklama için 400 bin Euro ödedi.

30 koruması ile birlikte bisiklet turuna çıkan prens, konakladığı otelin sahilini kapattı. Bodrum'da birçok spor aktivitesi yapan El Suud, bisiklet kullandı. Koruma ordusu ve üç bot ile denize giren prens, su kayağını da denedi.

Prens El Suud, kendisinin ve ailesinin rahat etmesi için yedi adet vip araç kiraladı ve günlük kirası 1000 Euro olan araçlar için 45 bin Euro ödedi.

NUSRET'E VERDİĞİ BAHŞİŞ ŞOKE ETTİ!

Günün büyük bir bölümünü sahilde geçiren ve akşam yemeğe çıkan El Suud, ilk durak olarak Nusr'et Steakhouse'a gitti. 15 kişilik ekibi ile yemek yiyen Prens, Nusret'e hesap ve 20 bin lira bahşiş bıraktı. Bir sonraki gün soluğu yine marina içinde alan Prens, bu kez Sait isimli balıkçıya giderek 40 bin lira hesap ödeyerek çıktı. Prens bir haftada en az 2.5 milyon lira harcayarak Bodrum'u ihya etti.

GÖKHAN GÖKDUMAN/SABAH