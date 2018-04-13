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Prens Philip taburcu edildi

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in eşi Prens Philip Mountbatten, Londra’da tedavi gördüğü King Edward VII Hastanesi’nden taburcu edildi.

Prens Philip taburcu edildi

13 Nisan 2018 16:40

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in eşi 96 yaşındaki Prens Philip, başarılı kalça ameliyatından 11 gün sonra hastaneden taburcu edildi.

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Buckingham Sarayı, “Prens Philip aldığı iyi dilek mesajlarına karşılık teşekkürlerini iletti” açıklamasını yaptı. Ayrıca Philip’in tedavisinin süreceği ve değnek yardımıyla hareket etmeye başladığı belirtildi. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ve eşi Prens Philip Mountbatten’ın 19 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Prens Harry ve ABD’li oyuncu Meghan Markle’in düğününde görüntü vermeleri bekleniyor.

Öte yandan, Edinburgh Dükü Prens Philip sağlık sorunları sebebiyle, ağustos ayında kraliyet görevlerini bırakmıştı. Kraliyet görevlerinden emekli olan Philip, bağlı bulunduğu kuruluşlarla ilgisini kesmiyor. Ayrıca Prens Philip, 780’den fazla kuruluşta başkanlık ve üyelik görevlerini sürdürüyor.  

 

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