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Prens Philip'in ameliyatı sürüyor

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip Mountbatten’nin, Londra'daki King Edward VII Hastanesi'nde kalça ameliyatı sürüyor.

Prens Philipin ameliyatı sürüyor

04 Nisan 2018 17:02

İngiltere'nin başkenti Londra'da Buckingham Sarayı, Prens Philip Mountbatten’nin planlı bir ameliyat geçireceğini ve ameliyat sonrası sağlığına ilişkin bilgi vereceklerini aktarmıştı. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi 96 yaşındaki Prens Philip, sağlık sorunları sebebiyle geçtiğimiz günlerde düzenlenen Paskalya Pazarı Ayini’ne katılamamıştı.

Öte yandan, sağlık sorunları sebebiyle Edinburgh Dükü Prens Philip, ağustos ayında kraliyet görevlerini bırakmıştı. Ayrıca Prens Philip, 780'den fazla kuruluşta başkanlık ve üyelik görevlerini sürdürüyor. Kraliyet görevlerinden emekli olan Philip, bağlı bulunduğu kuruluşlarla ilgisini kesmiyor.  

 

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