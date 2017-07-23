Prens William ve Harry, anneleri Diana'yı anlattı

Prens William ve Prens Harry, 1997’de bir trafik kazasında hayatını kaybeden anneleri Prenses Diana hakkında ilk kez, bir belgesel filmde röportaj verdi. Prenses Diana’nın anne rolüne ve özel hayatına ilişkin ayrıntıların yer aldığı 65 dakikalık belgeselde, prensesin ailesinin ve çocukluk arkadaşlarının röportajları yer alıyor. Prens Harry, annesini anlattığı röportajda, “Bizim annemizdi. Hala bizim annemiz ve tabi ki bir evlat olarak şunu söyleyebilirim ki o dünyadaki en iyi anneydi. Kesinlikle bizi sevgiye boğuyordu” dedi.



Prens William ise annesinin resmi biri olmadığını, gülmekten ve eğlenmekten zevk aldığını ifade ederek, annesiyle yaşadığı komik anılarını anlattı. Belgeselde Prenses Diana’nın kişisel albümünde yer alan oğullarıyla çekildiği fotoğraflar da yayınlandı.