Prenses Eugenie dünya evine girdi

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ve Prens Philip'in üçüncü çocukları Prens Andrew'in eski eşi Sarah Ferguson'dan olan küçük kızı 28 yaşındaki Prenses Eugenie, 32 yaşındaki Jack Brooksbank ile Windsor'daki St. George's Şapeli'nde bugün gerçekleştirilen törenle dünya evine girdi.

İngiltere tahtının 9. sıradan varisi olan Eugenie ve Jack Brooksbank, düğün için Prens Harry ve Meghan Markle'ın Mayıs evinde evlendikleri Windsor'daki St. George's Şapeli'ni seçti.

Prenses Eugenie ve Londra'da bir gece kulübünün müdürü olan Brooksbank, yedi yıldır birlikteydi. Çift Ocak ayı başlarında Nikaragua'da nişanlanmışlardı.

Gelinlik ve sırt dekoltesi, 12 yaşında omurga eğriliği yüzünden ameliyat geçiren Prenses Eugenie'in özel talebi üzerine Peter Pilotto ve Christopher De Vos tarafından tasarlandı.

850 kişinin davet edildiği düğüne çok sayıda ünlü isim katıldı. Edinburgh Dükü Prens Philip'in törene katılmayacağı söylentilerine rağmen II. Elizabeth'in yanında geldiği görüldü.

Düğüne, Prens Charles, Prens William ve eşi Kate Middleton, York Düşesi Sarah and Prenses Beatrice, Lady ve Lord Frederick Windsor, Robbie Williams ve eşi Ayda Field, şarkıcı Ellie Goulding ve model Cara Delevingne de dahil olmak üzere Demi Moore, Kate Moss, Robbie Williams ve Naomi Campbell gibi yıldızlar ve James Cook, Cara Delevingne, Edward Grant, Derek Blasberg ve Chloe Delevingne, Stephen Fry ve Elliott Spencer, Jamie Redknapp gibi ünlüler katıldı.