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Prensler serbest bırakıldı

Suudi Arabistan’da yolsuzluk suçlamasıyla otelde gözaltında tutulan kraliyet ailesinden bazı prensler, üst düzey yöneticiler ve iş adamları serbest bırakıldı.

Prensler serbest bırakıldı

30 Ocak 2018 10:26

Suudi Arabistan’da geçtiğimiz aylarda başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında bakanlar ve iş adamlarının da bulunduğu en az 200 kişi gözaltına alınmıştı. Suudi Arabistan’dan bugün yapılan açıklamada, Riyad’da bir otelde alıkonulan, prens ve bakanların da aralarında bulunduğu 200 kişinin tamamının serbest bırakıldığı bildirildi.

Kraliyet ailesinden milletlerarası iş adamı olan Prens El Velid bin Talal Cumartesi günü serbest bırakılmıştı.
Suudi Arabistan'da geçen kasım ayında gözaltına alınan en az 200 üst seviye yönetici, iş adamı ve prensin serveti 100 milyar doları bulurken, iş adamı prenslerin bin 700 banka hesabı dondurulmuştu.
Suudi Arabistan iş adamları paralarını genellikle Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bankalarda tutuyorlardı. Bazıları bu hareketi slow-motion darbe olarak yorumlamıştı.

Yıllardır yüksek petrol fiyatlarıyla biriken kasalardan kraliyet ailesinin üyelerine aylık verildiği ortaya çıkmıştı. Son üç yıldır petrol fiyatlarının düşmesiyle kraliyet hükümeti tasarruf tedbirleri uygulamaya başlamıştı. Bununla birlikte Suudi Arabistan’da prensler hakkındaki yolsuzluk soruşturması güç ele geçirme mücadelesi olarak da yorumlanmıştı. 

Etiketler: Arabistan, el velid, prens

 

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