Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Preveze Deniz Zaferi’nin yıldönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü” münasebetiyle bin mesaj yayımladı. Erdoğan, yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Barbaros Hayrettin Paşa komutasında kazanılan ve Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’deki üstünlüğünü ilan eden Preveze Deniz Zaferi, şanlı tarihimizdeki gurur abidelerinden biridir. Preveze Deniz Zaferi, tarihte pek çok başarıya imza atmış olan Donanmamızın gücünü tüm dünyaya göstermiştir. Köklü bir maziye sahip olan Deniz Kuvvetlerimiz, bugün de ülkemizin denizden gelecek tehditlere karşı savunulması, deniz alaka ve menfaatlerinin korunması görevlerini, yüksek bir vazife şuuruyla yerine getirmektedir. Harekat kabiliyeti, donanımı, disiplini ve nitelikli personeliyle üstlendiği görevleri başarıyla yerine getiren Deniz Kuvvetlerimiz, teknolojik yenilikleri yakından takip ederek, her geçen gün gücünü ve bölgesindeki etkinliğini artırmaktadır. Ülke savunmasının yanı sıra uluslararası barışa da yaptığı katkılarla aziz milletimizi gururlandıran Deniz Kuvvetlerimizin tüm mensuplarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Preveze Deniz Zaferi’nin yıldönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü’nde vatanı için mücadele eden bütün kahramanlarımızı ve şehitlerimizi şükranla anıyor, Deniz Kuvvetlerimizin tüm mensuplarını en kalbi duygularımla selamlıyorum.”

Derya Yetim