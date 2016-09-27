Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Preveze Deniz Zaferi'nin yıldönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü

Preveze Deniz Zaferi'nin yıldönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Kuvvetlerinin harekat kabiliyeti, donanımı, disiplini ve nitelikli personeliyle üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirdiğini ifade ederek, her geçen gün gücünü ve bölgesindeki etkinliğini artırdığını belirtti.

Preveze Deniz Zaferinin yıldönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü

27 Eylül 2016 11:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Preveze Deniz Zaferi’nin yıldönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü” münasebetiyle bin mesaj yayımladı. Erdoğan, yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Barbaros Hayrettin Paşa komutasında kazanılan ve Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’deki üstünlüğünü ilan eden Preveze Deniz Zaferi, şanlı tarihimizdeki gurur abidelerinden biridir. Preveze Deniz Zaferi, tarihte pek çok başarıya imza atmış olan Donanmamızın gücünü tüm dünyaya göstermiştir. Köklü bir maziye sahip olan Deniz Kuvvetlerimiz, bugün de ülkemizin denizden gelecek tehditlere karşı savunulması, deniz alaka ve menfaatlerinin korunması görevlerini, yüksek bir vazife şuuruyla yerine getirmektedir. Harekat kabiliyeti, donanımı, disiplini ve nitelikli personeliyle üstlendiği görevleri başarıyla yerine getiren Deniz Kuvvetlerimiz, teknolojik yenilikleri yakından takip ederek, her geçen gün gücünü ve bölgesindeki etkinliğini artırmaktadır. Ülke savunmasının yanı sıra uluslararası barışa da yaptığı katkılarla aziz milletimizi gururlandıran Deniz Kuvvetlerimizin tüm mensuplarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Preveze Deniz Zaferi’nin yıldönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü’nde vatanı için mücadele eden bütün kahramanlarımızı ve şehitlerimizi şükranla anıyor, Deniz Kuvvetlerimizin tüm mensuplarını en kalbi duygularımla selamlıyorum.” 

Derya Yetim

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Kuvvetleri Günü, mesaj, Preveze Deniz Zaferi'nin yıldönümü


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!