Türkiye’den çok uzaklarda olmayan bir yerde, tarihi ve akrabalık bağları güçlü olan bir ülkede, bakımlı saçları, en az Türkçesi kadar iyi olan İngilizcesi, şık görünüşü, profesyonel tutumu ve misafirperverliğiyle Türkiye’yi temsil eden kadın büyükelçi Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, İHA ekibini büyükelçilikte ağırladı. 1 buçuk senedir burada görevli olduğunu anlatan Kılıç, Türkiye’de yaşanan sıkıntılarla ilgili en zor anlarda soydaş toplulukların kendilerine güç verdiğini söyledi. Büyükelçi Kılıç, “Soydaş topluluklarımızın bulunduğu bir ülkede, Kosova gibi çok özel bir ülkede görev yapmanın böyle de bir burada Türkiye büyükelçisine verdiği bir güç var, kuvvet var. Çok sıkıntılı anlar yaşadık ama her sıkıntılı anımızı biz burada soydaş toplumumuzun bize verdiği güçle, destekle çok daha kolay üstesinden gelebileceğimizin idrakine çok çabuk vardık. Hep birlikte o acıyı paylaştık. 15 Temmuz gecesi de yaşadığımız o hain darbe girişimi gecesi de ben Türkiye’deydim. Ama burada sizlerin, soydaşlarımızın ve hakeza diğer akraba toplulukların da bizlere gönderdiği o destek mesajları, bize yönelik o dualarınız bize güç verdi” dedi.

“Kosova’da büyükelçi olarak görev yapmak bir ayrıcalık”

Kosova’da görev yapmanın bir ayrıcalık olduğunu belirten Büyükelçi Kıvılcım Kılıç, “Kosova, bir Türkiye Büyükelçisi olarak görev yapmak için gerçekten çok özel bir yer. Burada görevime başlayalı yaklaşık 1 buçuk yıl olacak. Görevime başladığım sıralarda yaptığım nezaket ziyaretlerinde de hep söylemiştim. Bir Türk Büyükelçisi olarak mükemmel ilişkiler içerisinde bulunduğumuz Kosova’ya atanmış olmak gerçekten bir ayrıcalık” dedi.

İlk büyükelçiliğini Kosova’da yapıyor olmaktan gurur duyduğunu belirten Büyükelçi Kılıç, “Tabi Kosova’da bir hanım büyükelçi olmak da çok güzel. Benden evvelki büyükelçimiz de hanım bir büyükelçiydi. Dolayısıyla da o geleneği bir nevi devam ettirmiş oluyorum. Başkonsolosumuz da biliyorsunuz Prizren’de başkonsolosluk açtık, o da hanım. Burada Hanım hakimiyeti, hanım gücü var. Genel olarak baktığınızda, Kosova’daki diğer ülkelerin büyükelçileri arasında da hanım büyükelçi çok. Demek ki hanımların, ki Kosova gerçekten tarihine de baktığınızda zor bir tarihten gelmiş, geçmiş, bugünlere ulaşmış bir ülke, hem bizim ülkemiz hanım büyükelçiler gönderen diğer ülkelerin de hanım büyükelçilere yönelik bir güvenleri var. Bu ülke inşallah katkılarımızın yoğun bir şekilde olacağına yönelik bize inanmışlar. İnşallah biz de bu inancı ve güveni boşa çıkarmayız” ifadelerini kullandı.

“Gittiğimiz her yerde 523 yıllık yaşanmışlık var”

Ev ziyaretlerini sevdiğini ve sadece Kosovalı soydaş Kosovalı Türklerle değil Kosova’da yaşayan tüm çoğunluk ve azınlık topluluklarla bir araya geldiğini kaydeden Büyükelçi Kılıç, “Ev ziyaretleri yapmayı çok seviyorum. Galiba hanım büyükelçi olmak da böyle bir şey de sağlıyor. Ben çok uzak uzak köyler de olsa kasabalar da olsa gidip kahvelerde, köy kahvelerinde insanlarla bir arada olmayı, ev ziyaretleri yapmayı, yaşlı ziyaretleri yapmayı açıkçası çok seviyorum. Her gittiğimiz yerde de 523 yıllık yaşanmışlık var. Benden istedikleri bir şey yok, bana sadece o sevgiyi veriyorlar. O Türkiye sevgisi, o Türk insanına yönelik sevgi, o ortak tarihimize yönelik saygı o kadar yüksek ki ve bunu her gittiğimizde evde de çok samimi bir şekilde hissettiriyorlar. Dediğim gibi gittiğimiz her yerde de çok güzel karşılıyorlar bizi. Okullarda öğrenciler, geçen Rom dostlarımızla, Rom çocuklarımızla bir aradaydık. Onların o gülen yüzlerini görmek, Türkiye diye bağırışlarını duymak, Türk bayrakları ellerinde onları yüceltmelerini görmek çok güzeldi. Çocukların durup durup sarılmaları çok başka bir duygu. Onu hissetmek lazım. Ben çoğu zaman duygulanıyorum her gittiğim yerde de onu galiba biraz fazla belli ediyorum. İşte hanım büyükelçi olunca böyle oluyor. Galiba beyler biraz daha saklayabiliyorlar duygularını. Hanım büyükelçiler biraz daha onu dışa vurup daha coşkulu bir şekilde gösteriyorlar” diye konuştu.

“Kadın olmak avantajlı”

Kadın Büyükelçi olmanın avantajlı olduğunu belirten Kılıç, “Kadın olmanın avantajlı olduğunu düşünüyorum mesleğimde. Çünkü bir parça biz galiba kadınlar ayrıntıyla ilgileniyoruz. O ayrıntıların ben diplomasiye çok şey kattığını düşünüyorum, zenginleştiriyor, farklı yönlerde çözüm imkanları sağlıyor. Siyasette her şey çok resmi bir planda kaldığı zaman istediğiniz neticeye ulaşamayabilirsiniz. Ama o insani ilişkiler, o sosyal ilişkiler, o ayrıntılar sizi bir parça daha kolay istediğiniz noktaya, neticeye götürebiliyor. Galiba kadın büyükelçilerin avantajlı tarafı, diplomasi mesleğine kattıkları katkı en fazla bu noktadadır diye düşünüyorum. Biz evle de çok uğraşıyoruz. Mesleğimize, büyükelçilikteki çalışmalarımıza ne kadar hassasiyet ve titizlik gösteriyorsak eve de, evin düzenine de, çalışmaların belirli bir standartta olmasına da özel bir hassasiyet gösteriyoruz” açıklamasını yaptı.

