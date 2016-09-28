Özellikle mevsim geçişlerinde bağırsaklar dahil vücutta birçok sorunla karşılaşılabiliyor. Bağırsaklardaki milyarlarca yararlı bakterinin sağladığı denge korunduğu takdirde, bir çok hastalığın ortaya çıkma imkanı azalıyor ya da etkisi çok sınırlı oluyor. Sağlığın kaliteli şekilde devamını sağlamak için vücutta bulunan dost bakterilere ihtiyaç var. Bunun başarılamadığı durumlarda ise probiyotikli gıdalarla beslenilmesi ve probiyotikli destek ürünlerinin kullanılması öneriliyor. Son yıllarda gıda endüstrisindeki gelişmeler neticesinde; içeceklere, bazı yiyeceklere ve bebek mamalarına probiyotikler ilave edilerek, besinlerin zenginleştirildiği görülüyor. Ancak, bu gıdalarda hangi miktarda ve hangi türlerde probiyotik bakteriler bulunduğunu bilmediğimiz ve üretiminden sonraki dönemde içindeki bakteri konsantrasyonları azaldığı için akut hastalık durumlarında tedavi amaçlı kullanımları henüz önerilmiyor. Bununla birlilkte sadece eczanelerde satılan ve içeriğinde probiyotik içeren kapsül, tablet, ve sıvı formunda bulunan ürünler de mevcut. Bu yüzden tedavi amaçlı kullanımlar için mutlaka uzman bir doktora başvurulması gerekiyor.

Okula dönüş ile birlikte artma tehlikesi yüksek olan ishal de mikrobiotayı dengeleyerek kontrol altında tutulabilecek hastalıklardan biri. Yapılan birçok çalışma, faydalı mikroorganizmaları içinde barındıran probiyotiklerin enfeksiyona bağlı ishalin tedavisine yardımcı olabileceğini gösteriyor. Hem ishal hem de antibiyotik kullanımına bağlı ishalde probiyotik kullanımının etkili olduğunu ifade eden Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Metehan Özen, "Probiyotikler, çocuklarda ishal başta olmak üzere birçok hastalığın tedavisini yardımcı oluyor. Üstelik yapılan birçok yeni araştırma probiyotiklerin, antibiyotik kullanımıyla ortaya çıkabilecek hastalıklara karşı da koruyucu olabileceğini gösteriyor.Bu sebeple AB kullanımı esnasında yanına probiyotik eklemek yan etkilerini azaltacaktır ve de aynı zamanda kronik hastalıkların oluşumunu engelleyecektir Bu yüzden probiyotik kullanımı hem çocuklarda hem de yetişkinlerde büyük önem taşıyor" dedi.

Probiyotik kullanımının alerjide, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde ve ishal gibi pek çok hastalığın tedavisine yardımcı olabileceğini ifade eden Özen, "Sağlık için faydalı olabilecek onlarca bakteri ve maya türü var. Fakat ishal için sadece belli tür probiyotikler yardımcı olabiliyor. Bu yüzden doğru ve etkili probiyotik kullanımı büyük önem taşıyor. Tablet, kapsül ve sıvı şeklindeki probiyotiklerin hangisinin ishal için faydalı olabileceğini öğrenmek için mutlaka doktorlar tarafından bir yönlendirmeye ihtiyaç var. Ebeveynler güvenli ve etki alanı belli olan probiyotikleri doktor kontrolünde çocuklarına vererek ishalin tedavisinde fayda sağlayabilirler" ifadelerini kullandı.

Bugün eczane ve marketlerde birçok marka probiyotik adı altında satılıyor. Burada önemli olan konu hangi tür probiyotiğin, hangi hastalıkta etkili olduğunu bilmek. Bu konuda uzman hekimlere danışılması bu yüzden büyük bir önem taşıyor. Temel olarak bakıldığında ise probiyotik ürün seçiminde iki konuya özellikle dikkat edilmesi gerektiği görülüyor. Bunlardan biri kullanılan ürünün klinik faydasının gösterilmiş olması, ikincisi ise özellikle çocuklar söz konusu olduğunda kullanım kolaylığı olan ürünlerin tercih edilmesi. Çünkü çocuklar renkli, kokulu ve tatlarını sevmedikleri ilaçları içmekten hoşlanmadıkları gibi probiyotiklere karşı da aynı şekilde davranış sergiliyorlar. Özellikle ishal gibi önemli bağırsak problemlerinde çocukların severek kullanacağı probiyotik ürünlerin tercih edilmesi bu yüzden büyük bir önem taşıyor. Probiyotiklerin bağırsak sağlığına ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olduğunu ifade eden Probiyotik ve Prebiyotik Derneği Başkanı Prof. Dr. Tarkan Karakan, "Bir kişi yılda 7 defa soğuk algınlığıyla karşılaşırken probiyotik kullananlarda bu oran 2-3’e düşüyor. Mevsim geçişlerinde daha da artan salgın hastalıklara karşı kalkan olan probiyotikler, ishalin önlenmesi ve tedavisinde de çok büyük bir fayda sağlıyor. Bu yüzden günümüzde çok kolaylıkla erişim sağlanan, etkisi kanıtlanmış tablet, kapsül ve sıvı formları da bulunan probiyotikleri düzenli olarak kullanmakta fayda var" diyerek probiyotik kullanımının ne kadar önemli olduğunun altını çizdi.