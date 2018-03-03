Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet Çay,“Şengör’ün açıklaması tarih bilmediğinin kanıtıdır”

İstanbul Aydın Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Abdulhâluk Mehmet Çay, “İhtisası olmayan konularda konuşan insanlar var. Halkın kafasını bulandırıp, olur olmaz iddiaları gündeme getirip toplumda infiale neden olmaktadırlar. Prof. Dr. Celal Şengör’ün açıklaması da bu şekilde. Kanuni Sultan Süleyman ile Piri Reis değerlendirmesi de bunlardan bir tanesidir” dedi.

“Piri Reis’i Hint sularına kim gönderdi”

57’nci Hükümet döneminde Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları ile Koordinasyondan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet Çay ,“Şengör’ün, Piri Reis, Fatih Sultan Mehmet döneminde olsaydı bugün sömürge imparatorluğu olacaktık şeklinde bir görüşü vardır ki bu tarihi bilmediğinin en açık göstergelerinden bir tanesi. Piri Reis’i Hint sularına gönderen Kanuni Sultan Süleyman’dır. Coğrafi keşifler sırasında Hindistan Yarımadası’nda, koloni daha sonra da sömürge imparatorlukları kurmak isteyen Hollanda, ispanya, Portekiz gibi ülkelere engel olmak için gönderilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman, bu tehlikeleri önlemek daha sonra da baharat yolu değdiğimiz, (ilk ve ortaçağların iki önemli yolu vardır, Güney’de Baharat Yolu ve Kuzey’de İpek Yolu) bu yolları kontrol altına alarak imparatorluğun geleceğini, Osmanlı İmparatorluğu’nun geleceğini sağlam esaslara bağlamak istemiştir. Piri Reis de bu şartlarda bölgeye gönderilen kişilerden bir tanesidir” açıklamalarında bulundu.

“Kanuni’ye ‘salak’ demek tarih bilmemektir”

Piri Reis’in çalışmalarıyla övüne biliriz ama bunu yaparken, dönemin devlet adamlarını ve politikalarını tenkit ederek, hele “salaklık” gibi bir ifadeyle itham etmek suretiyle rencide edici sözler kullanmak Türk tarihini bilmemek hakaret etmekten başka bir şey değildir.