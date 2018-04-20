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Prof. Dr. Adnan Yüksel’den İhlas Koleji öğrencilerine tavsiyeler

Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, İhlas Kolejinin davetlisi olarak katıldığı panelde öğrencilerle buluştu.

Prof. Dr. Adnan Yükselden İhlas Koleji öğrencilerine tavsiyeler

20 Nisan 2018 13:19

İhlas Koleji Bahçelievler Kampüsü’ndeki panele İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı. Panele katılan Prof. Dr. Adnan Yüksel, yaptığı konuşmasında üniversite sınavına girecek öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususlarda bilgiler vererek nasihatlerde bulundu.
 

“Kazananlar hiç kaybetmeyenler değil; asla vazgeçmeyenlerdir”

“Başarı merdivenlerini hiç kimse eli cebinde çıkmıyor” diyen Prof. Dr. Yüksel, çalışmadan hiçbir şeyin kıymetinin olmayacağını söyledi. Kazanmak için mutlaka fark oluşturmak gerektiğini ifade eden Yüksel, “İşin sırrı çalışmak, kazananlar hiç kaybetmeyenler değil; asla vazgeçmeyenlerdir” dedi.

Başarılı olmak için çok çalışmak gerektiğini vurgulayan Yüksel, ”İlk olarak yeteneklerinizi bileceksiniz. En büyük zaferiniz yeteneklerinizi keşfetmeniz olacak. Yeteneklerinizi bilmeden başarılı olamazsınız. Mimarlık okuyacaksanız soyut zekânız olacak, tıp okuyacaksanız matematiğiniz iyi olacak. Ezberle başarılı olamazsınız. Bunu keşfedip ona göre kararlar alacaksınız” ifadelerini kullandı.

“Hayatın anlamı kendinizi nereye konumlandırdığınızla alakalı”

Öğrencilerin mutlaka kendilerini doğru konumlandırmaları gerektiğine de dikkat çeken Yüksel, “Hayatın anlamı sizin kendinizi nereye konumlandırdığınızla alakalı. ‘Ben İhlas Kolejine yakışır, bana bu kadar emek verildi, başarılı biri olacağım, ailemi, çevremi mutlu edeceğim’ demelisiniz. Peki, bunu nasıl başaracaksınız? Kim ne kadar ders çalışıyorsa siz ondan yarım saat fazla çalışacaksınız. Biraz fedakârlıkla sonuca çok kolay ulaşacaksınız. Başka türlü başarılı bir performans yakalayamazsınız” dedi.

Sık sık Biruni, Mevlana ve Yunus Emre’den sözler aktaran Yüksel son olarak öğrencilere doğru üniversiteyi ve doğru bölümü seçmelerini tavsiye etti.

Yüksel’e konuşmasının sonunda İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin tarafından çiçek takdim edildi.

  

Etiketler: İhlas Koleji

 

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