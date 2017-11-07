Prof. Dr. Albayrak: 'Lösemi geç kalan hastalar için ölümcüldür'

Löseminin çocukluk çağında en sık görülen kanser tipi olduğunu belirten Prof. Dr. Canan Albayrak, "Lösemi konusunda halkımızın duyarlı olması lazım. Çocuklarımızda açıklayamadığımız; halsizlik, yorgunluk, kilo kaybı, sık sık enfeksiyon geçirme ve vücudun çeşitli yerlerinde morluklar oluşması gibi durumlarda hastaneye başvurmak önemlidir. Erken teşhis edildiğinde tedavi şansı yüksektir. Geç kalan hastalarımız için lösemi öldürücüdür diyebiliriz. Tedavi şansını yakalayan hastalar için yüzde 90'lara varan başarı oranlarımız var. Bu şansı bütün çocuklarımızın yakalamasını istiyoruz. Bu yüzden tedaviye iyi bir merkezde erkenden başlanması gerekir. Lösemili Çocuklar Haftası'nda ailelerimizi uyarmış olalım. Aileler doktora gitme konusunda geç kalmasınlar. Şüpheli durumlarda çocuk kan hastalıkları merkezlerine başvurmalarını öneririz" dedi.

Kenan Akyüz