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Prof. Dr. Albayrak: 'Lösemi geç kalan hastalar için ölümcüldür'

Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla bir açıklama yapan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Kan Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Canan Albayrak, löseminin geç kalan hastalar için ölümcül bir hastalık olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Albayrak: Lösemi geç kalan hastalar için ölümcüldür

07 Kasım 2017 09:52

Löseminin çocukluk çağında en sık görülen kanser tipi olduğunu belirten Prof. Dr. Canan Albayrak, "Lösemi konusunda halkımızın duyarlı olması lazım. Çocuklarımızda açıklayamadığımız; halsizlik, yorgunluk, kilo kaybı, sık sık enfeksiyon geçirme ve vücudun çeşitli yerlerinde morluklar oluşması gibi durumlarda hastaneye başvurmak önemlidir. Erken teşhis edildiğinde tedavi şansı yüksektir. Geç kalan hastalarımız için lösemi öldürücüdür diyebiliriz. Tedavi şansını yakalayan hastalar için yüzde 90'lara varan başarı oranlarımız var. Bu şansı bütün çocuklarımızın yakalamasını istiyoruz. Bu yüzden tedaviye iyi bir merkezde erkenden başlanması gerekir. Lösemili Çocuklar Haftası'nda ailelerimizi uyarmış olalım. Aileler doktora gitme konusunda geç kalmasınlar. Şüpheli durumlarda çocuk kan hastalıkları merkezlerine başvurmalarını öneririz" dedi.  

Kenan Akyüz

 

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