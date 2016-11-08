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Prof. Dr. Alkin para kurmaylarını uyardı; “Vatandaşın ulusal paraya güveni yok, dolar alıyor”

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin “Tahminle döviz almayın” uyarısının önemli olduğunu, Canikli’nin vatandaşlara ‘Dalgalanmalar esnasında yüksek seviyelerde döviz satın alıp sonra da zarar etmeyin. Dalgalanmalar spekülatörlerin iştahını açan bir durumdur, spekülatörlerin oyununa gelmeyin’ demek istediğini söyledi.

Prof. Dr. Alkin para kurmaylarını uyardı; “Vatandaşın ulusal paraya güveni yok, dolar alıyor”

08 Kasım 2016 14:16

“Döviz kurlarının seyrini belirleyecek unsurlar konusunda kafa karışıklığı olduğu ortada” diyen Prof. Dr. Alkin “İnsanların genel motivasyonu Türkiye’de yatırım ve borç kapatma amaçlı. Türkiye’de bir insan döviz almak istiyorsa iki nedeni vardır. Bunlardan bir tanesi döviz ileride daha da yükselecek şimdiden alayım; ikincisi de ileride daha da yükselecekse borcu ödeyemem şimdiden alayım. Bu düşüncenin hem iyi hem de kötü tarafı var. İyi olan tarafı şu; insanların hala borcuna sadık kaldıklarını görüyoruz. Kötü olan ise ulusal paraya olan güven hiçbir zaman oluşmamış. Yani ulusal paraya olan güven oluşmuş olsaydı insanlar kendi parası yerine Amerikan Doları’nı tercih etmezdi. Altına yatırım yapmak da Dolar’a yatırım yapmaktır aslında. Altının gramını belirleyen yine Dolardır, Dolar yükseldi mi altın da yükselir” dedi.

“AMERİKAN BAŞKANLIK SEÇİMLERİ PİYASALARDA KISA VADELİ DALGALANMAYA YOL AÇAR”

Dolarda manipülasyonun çok zor olduğunun altını çizen Alkin, sözlerine şöyle devam etti;

“Dolar, dünyanın her yerinde kullanılan bir araç olduğu için bir ülkede Doları yükseltmek veya alçaltmak kolay değil ama Sayın Nurettin Bey şunu demek istiyor: “Yüksek seviyelerden alıp sonra sermayenizi eritmeyin”. Uyarı önemli bir uyarı ama gelgelelim şu unsurda öne çıkıyor demek ki; Türk insanı bütün olumsuzluklara rağmen borcunu ödemek için gayret içerisinde. Olumsuz unsur da ulusal paraya güven yok. Ulusal paraya güvenin oluşabilmesi içinde Merkez Bankası’nın piyasayı ve insanları aydınlatıcı bazı cümleler sarf etmesi gerekiyor. Söyledikleri her sözün mutlaka gerçekleşmesi lazım. Eğer Ankara’dan, para otoritesinden, ekonomik kurmaylardan açıklanan sözler gerçekte de elle tutulur hale gelirse vatandaşın güveni artar, ulusal paradan kaçış durur. Sayın Canikli’nin açıklamasını bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Döviz kurlarının inmesi veya çıkması Hillary Clinton veya Donald Trump’ın başkan olmasına değil, FED’in faizleri önümüzdeki dönem ne şiddette artıracağına bağlı. Ayrıca bu şiddete bağlı olarak ülkelerinin büyüme hızlarının nasıl etkileneceğine de bağlı. Bugün Clinton ya da Trump’ın başkan seçilmesinin piyasalarda çok kısa vadeli bir dalgalanma yaratacağını tahmin ediyorum.”

Etiketler: döviz, ekonomi, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi


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