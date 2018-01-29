Prof. Dr. Altan: “1915 Çanakkale Köprüsü bölgeye büyük yarar sağlar”

Temeli 18 Mart 2017’de Başbakan Binali Yıldırım tarafından atılan 1915 Çanakkale Köprüsü’nü değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, köprünün inşaatı ve işletiminde alınacak kentleşmeyle ilgili kararların doğru alınıp uygulanması halinde, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün bölgeye büyük yarar sağlayacağını söyledi.

“Bölgeyi cazibe merkezi yapabilir”

Projenin sadece kentsel değil, yöresel, ulusal ve uluslararası birçok etkisinin olacağını ifade eden Prof. Dr. Altan, “1915 Çanakkale Köprüsü, bir sistem bütününün de parçası. Ancak kente olan etkisine de özel olarak eğilmeli ve üzerine çalışılmalı. Zannediyorum bölgedeki arazi fiyatları şimdiden katlanmış durumdadır. Bunlar beklenen etkiler ancak daha önemlisi ve hayati olanı, bu sürecin iyi yönetilmesidir” derken “Proje kente çok şey katacak, en önemli simgelerinden birisi olacak. Belki kente daha çok göç çekimine neden olacak. Ulaştırma imkânlarını katlayarak arttıracak. Osmanlı döneminde çekim merkezi olan fakat bugün ülkemizde sınır şehri olmaları nedeni ile eski cazibesini kaybeden şehirler var malum. Edirne, Çanakkale, Kilis, Iğdır, Kars bunlardan bazıları. Tabii ki hepsinin farklılaşan dinamikleri de var. Son yıllarda kimi şehirlerdeki söz konusu durumu tersine çevirmeye yönelik girişimlerde bulunuldu. Çanakkale’de bu, meyve vermeye başladı. 1915 Çanakkale Köprüsü ile ise çok daha farklı bir düzeye çıkmış olacak. Ancak bunun diğer kentleşme argümanları ile doğru alınmış kararlarla desteklenmesi gerekliliği ortada” ifadelerini kullandı.

“Politik güçle de ilgili”

Prof. Dr. Altan “Bu proje ile Marmara Bölgesi’nin Marmara denizini çevreleyen otoyol ve demiryolu ringi ile donatılması söz konusu. 1915 Çanakkale Köprüsü aynı zamanda da bunun en önemli köşe taşlarından birisidir. Konulara bütüncül baktığımızda manzara daha net olarak görülüyor” diye konuşurken “Ülkemizin büyük ekonomik güç gerektiren büyük projelerini ülkenin sınır hattı ve çevresinde gerçekleştiriyor olması aynı zamanda politik gücüyle de ilgili” diyerek sözlerini tamamladı.