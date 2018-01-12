Diğer
Kategoriler

Prof. Dr. Altan, “Kanal İstanbul bölgenin kilit projesi olabilir”

Kanal İstanbul’un sadece İstanbul ve Türkiye için değil, bölgesel ve uluslararası coğrafya çapında öneme sahip bir proje olduğuna değinen Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, "Kanal İstanbul bölgenin kilit projesi olabilir" dedi.

Prof. Dr. Altan, “Kanal İstanbul bölgenin kilit projesi olabilir”

12 Ocak 2018 10:42

Kanal İstanbul projesinin sadece İstanbul ulaşımı ve kentleşmeyle ilgili değil aynı zamanda bütün bir bölgenin ulaştırma, enerji, ekonomi ve teknolojisine dair yeni bir aşama oluşturacağını ifade eden İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, yaptığı değerlendirmede, İstanbul gibi devasa bir megapolün nüfusunun kademeli bir şekilde 20 milyonu aşacağının söylendiğine dikkat çekerek, Kanal İstanbul gibi stratejik öneme sahip projelerin Anadolu’da da yapılmasının faydalı olacağını belirtti. Ayrıca İstanbul'a yapılacak mega projelerin disiplinli, işlevli bakış açıları ve çözümleriyle birlikte sunabilmenin önemli olduğunu da vurguladı.

Süveyş ve Panama örneği

Kanal İstanbul projesine ilişkin değerlendirmesinde, konunun Montrö’ye uzanan siyasi bir yönü olduğunun da altını çizen Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, “Projenin siyasi tarafı da önemli ve üzerinde durulması gerekiyor. Tarihte, Sokullu Mehmet Paşa’nın girişimleriyle Adapazarı Kanal Projesi ve Don Volga Kanal Projesi tasarlanmıştı. Fakat hayata geçirilemedi. Bu projeler hayata geçirilebilseydi, günümüze yansıyan birçok olumlu etkiler de söz konusu olacaktı. Süveyş Kanalı ve Panama Kanalı gibi projelerin bölgesel ve küresel ölçekte siyasi, ekonomik ve sosyal hayata kattığı çok şey oldu. Bu kanal projelerinin kazanımlarının yanında kaybettirdiği negatif yönler varsa, elbette onlar da ele alınmalı. Kaldı ki Süveyş ve Panama gibi projelerin bir kısmı zamanın savaş koşulları içerisinde başka hesaplarla devreye sokuldu. Kanal İstanbul projesinin tamamlanması hâlinde siyasi, ekonomik, sosyal ve teknik anlamda pek çok kazanım elde edilebilir. Önemli olan ilgili bütün tetkik ve tahlillerin çok yönlü olarak gerçekleştirilmesidir. Ülke olarak bu anlamda da yeterli insan ve teknik birikimine sahibiz. Yeter ki konuya olması gereken samimiyet ve ciddiyetle yaklaşalım” şeklinde konuştu.

Etiketler: İstanbul Aydın Üniversitesi, kanal istanbul

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç