Prof. Dr. Başustaoğlu, tıp dünyasına bir kitap daha kazandırdı

GAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Başustauğlu, 1979 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk baskısı yapılan ve birçok bilimsel çalışmada kaynak kitap olarak kullanılan 2017 Ocak ayında yedinci baskısının dünyada satışa çıktığı “Koneman’s Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology” kitabının, öğrenciler, öğretim elemanları ve laboratuvar çalışanlarına destek olması amacıyla tercüme edilerek Türk Tıp Dünyası’na kazandırma çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi.

GAÜ Medya’ya yaptığı açıklamada Başustaoğlu, “2 bin sayfalık kitabı 10 ay gibi kısa bir sürede, her sayfasını beş kez kontrol ederek aynı yıl içerisinde Türk tıbbına kazandırdık. Böylelikle Tıbbi Mikrobiyoloji, Enfeksiyon Hastalıkları ve Patoloji alanlarında çalışanlar için geniş kapsamlı bir kaynak sağlanmış olduğunu düşünmekteyiz” dedi.

Başustaoğlu, Klinik Mikrobiyoloji’nin tıbbın tüm alanlarına hizmet veren ve geçtiğimiz yıllar içerisinde en hızlı gelişim gösteren bilim alanı olduğunu, özellikle yeni moleküler tekniklerin ve biyokimyasal uygulamaların kullanımı ile ortaya çıkan yeni bilgilerin, Klinik Mikrobiyoloji’yi sürekli aktif ve çok geniş bir bilim alanı haline getirdiğini söyledi. Başustoğlu, “Çoğu zaman bildiğimiz bilimsel doğrular, kısa bir süre içerisinde çok önemli değişimler gösterebilmektedir. Bu değişimleri takip etmek de kolay olmamaktadır. Özellikle dil problemi olanlar bu konuda önemli sıkıntılar yaşamaktadır”diye konuştu.

Ayrıca, enfeksiyon hastalıklarının teşhis sürecinin oldukça problemli olduğununu ve hastanın klinik tablosunun dikkatlice değerlendirilerek ve saptanan klinik bulguların laboratuvardan elde edilen sonuçlarla korelasyonunun kurularak tanı koyulabileceğinin altını çizen Başustaoğlu, “Çoğu zaman saptanan klinik tablonun, birçok etken tarafından meydana getirilebilme ve birden fazla sistemi tutma olasılığı nedeniyle, dikkatli ve doğru çalışan bir laboratuvar hizmetine gereksinim duyulmaktadır. Özellikle kültür, seroloji veya moleküler yöntemlerle etiyolojik etkenin hızlı, doğru saptanması ve bu etkenlerin tedavisine yönelik antimikrobiyal ilaçların ortaya konması, morbidite ve mortalitenin azaltılabilmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle optimal sonuç alabilmek için, akıllıca uygulanan hızlı ve doğru testlere ve bunları uygulayıp değerlendirecek eğitimli personele ihtiyaç vardır” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ahmet Başustaoğlu, kitabın çevirisi aşamasında kendisine destek veren tüm meslektaşlarına teşekkürlerini sunarken, bu çevirinin Türk Mikrobiyoloji camiasına katkıda bulunmasını temenni etti ve kitabın ülkeye ve tıp dünyasına hayırlı olmasını diledi.