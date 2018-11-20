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Prof. Dr. Birol Çotuk, Uluslararası Astronot Akademisi daimi üyesi oldu

Prof. Dr. Birol Çotuk, Uluslararası Astronot Akademisi daimi üyesi oldu
Prof. Dr. Birol Çotuk, Uluslararası Astronot Akademisi daimi üyesi oldu

Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Birol Çotuk, yaşam bilimleri alanında Uluslararası Astronot Akademisi'ne (IAA International Academy of Astronautics) daimi üye olarak seçildi.

Uzay araştırmalarını yönlendiren bilim insanlarının uluslararası bir oylama ile seçildiği IAA Akademisi'nde, Prof. Dr. H. Birol Çotuk, Türkiye'yi yaşam bilimleri alanında daimi olarak temsil edecek ilk bilim insanı oldu. IAA Akademisi, uzay araştırmalarını geliştirmek amacıyla dünyanın farklı ülkelerinde her yıl yaklaşık 20 kongre ve sempozyum düzenlemekte, bilimsel dergi, kitap ve rapor yayınladı. 

Prof. Dr. H. Birol Çotuk ayrıca, Ulusal Uzay Ajansları ve benzeri kurumların uluslararası birliği olarak kurulan Uluslararası Astronot Federasyonu'nun (IAF International Astronautical Federation) Yaşam Bilimleri Teknik Komitesinde 2019 yılı itibariyle görev alacak.

Marmara Üniversitesi'nden yapılan açıklamada Spor Bilimleri Fakültesi'nin zorlayıcı çevre şartları (sualtı ve uzay başta olmak üzere) alanında lisans ve lisansüstü eğitimi ile bilimsel araştırmalarda öncü çalışmalarının sonucu olarak ortaya çıkan bu gelişme ile üniversitemizin ulusal ve uluslararası uzay çalışmalarına katkısı artmış olacağı bildirildi. 

Bu bağlamda, Türkiye'de ilk Uluslararası Uzay Yaşam Bilimleri Sempozyumu 2014 yılında kendi üniversitelerinde gerçekleştirildiğini kaydeden Marmara Üniversitesi, "Üniversitemizce gerçekleştirilmiş olup, ilk lisansüstü Uzay Fizyoloji dersi 2017 yılında yine üniversitemizde açıldı. Yine ülkemiz için bir ilk olarak, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri Uzay Ajansları'nın Ay'a yolculuk ve yerleşme amacı çerçevesinde geliştirdiği araştırma modellerinden, Sirius izolasyon deneyine, Spor Sağlık Bilimleri doktora programı öğrencisi Cansın Özgör aday olarak kabul edildi. Mart 2019 itibariyle altı gönüllünün Rusya'da 4 ay boyunca dış dünyadan yalıtılmış olarak Ay yolculuğunu taklit edecekleri deneyde, öğrencimiz ortak bilimsel çalışmaları yürütecek ve deneye gönüllü olarak katılacaktır" denildi.  

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