GAP'ın Türkiye için büyük bir proje olduğunu belirten OMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Demir, GAP'ın hayata geçmesiyle 10 tane Çukurova büyüklüğünde arazinin uygulamaya geçeceğini söyledi. GAP için bu güne kadar büyük yatırımlar yapıldığını vurgulayan Demir, GAP'ın tam anlamıyla hayata geçememesinin bir nedeninin de terör olayları olduğunu belirtti.

"GAP ülkenin kalkınmasında lokomotif olacak”

GAP'ın olmazsa olmaz projelerden biri oluğunu belirten OMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Demir, "GAP dünyada az örneği olan çok yönlü bir kalkınma projedir. Sadece bir sulama projesi değildir. Bir bölgenin tamamının kalkınmasını hedefleyen bir projedir. Tarımdan, siyasetine, sosyal yapısından, eğitimine kadar her şeyi içine alan bir projedir. 1960-1970'lerde başlayan GAP'ın tamamlanma oranı ortalama yüzde 80'lere ulaştı. Türkiye'nin tarım açısından en zengin ve önde gelen ovalarından biri Çukurova'dır. Çukurova'nın toplam varlığı 180 bin hektardır. Eğer biz GAP'ı doğru planlayıp doğru uygulayabilirsek GAP'la beraber uygulamaya girecek olan toplam işlenebilir verimli arazi miktarı 1.8 milyon hektar. Bu da 10 tane yeni Çukurova demektir. Yani GAP'la birlikte 10 tane yeni Çukurova’yı devreye sokacağız anlamına geliyor. Bu ülke için inanılmaz bir projeksiyondur. GAP'a baktığınızda pek çok ülkenin alanından daha büyük bir proje olduğunu görüyoruz. 6-7 ili kapsayan GAP bir kalkınma projesidir. Türkiye sadece GAP için yapılan Urfa su tünelini yapmayıp da, Hatay deniz sınırından başlayıp Artvin sınırına kadar 2 metre bir duvar yapsaydı Türkiye'nin terör problemi kalmazdı. Ama Türkiye'nin önceliği o bölgenin kalkınmasını sağlayacak projeler oldu. Atatürk Barajı dolgu hacmi bakımından dünyanın 4. büyük barajıdır. Atatürk Barajı önüne doldurulan malzemeyle az önce söylediğim gibi Hatay'dan Artvin sınırına bir duvar yapardı. Ama bu ülkeyi idare eden o zaman ki yöneticilerimiz, bu projeyi yaparak bölgeyle birlikte ülkenin kalkınmasını hedeflemiştir. GAP projesini ele alırken sadece tek bir yönden değerlendirmek o projeye haksızlıktır. Rahmetli Süleyman Demirel 'Ben GAP'ı gaptırmam' derken GAP'ın bu yönlerine değiniyordu. GAP'ın hayata geçmesiyle bu ülkenin insanlarının kenetleneceğini bilenler bu ülke üzerinde oyun oynamaya çalışıyor. O nedenle GAP'a bu ülkede yaşayan herkesin sahip çıkması lazım. GAP'ın tam olarak hayata geçmemesinin bir nedeni de terör olaylarıdır. İç huzuru, barışı, kardeşliği sağlarsak projenin eksikliklerini çok kısa sürede giderileceğine ve GAP'ın bu ülkenin kalkınmasında lokomotif olacağına inanan insanlardan birisiyim" diye konuştu.

Kenan Akyüz