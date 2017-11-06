Prof. Dr. Devlet: 'Bağımsızlık ilanı Katalonya'nın aleyhine işleyecek'

Geçtiğimiz günlerde tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Katalonya’nın yeni bir dönem başlatıp başlatmayacağı bugünlerde kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışılıyor. İspanya’nın Katalonya hükümetini ve özerkliği feshetmesiyle başlayan sürecin daha da sertleşeceği yorumları sıkça dillendiriliyor.

Sürece önemli ölçüde karamsar yaklaşan İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nadir Devlet ise, bundan sonra yaşanacak sürecin Katalanların aleyhinde gelişeceğini ifade etti. Katalonya’nın bağımsızlık ilanının sürdürülebilir olmayacağını ifade eden Prof. Dr. Devlet, İspanya merkezi hükümetinin tepkilerini sertleştireceği görüşünde. Uluslararası firmaların Katalonya’dan birer birer çıkmaya başladığını ifade eden Prof. Dr. Devlet, “Avrupa’da şu ana kadar Katalonya’nın bağımsızlığını tanıyan herhangi bir ülke yok. Çünkü hemen her ülkede benzer devletçikler oluşması riski söz konusu. İngiltere’de İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda; İtalya’da Padania ve Lombardiya, Fransa’da Bretonya, Almanya’da Bavyera, Çekya’da Moravya gibi bölgeler de özerklik ve bağımsızlık düşüncesinin güçlü olduğu yerler. Bu nedenle Avrupa’da Katalanlara destek çıkacak bir ülkenin olmaması doğal” diye konuştu.

Özerklik ve bağımsızlık isteğinin konjonktürel bir süreç olabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Devlet, “Avrupa Birliği de bu bağımsızlığı kurumsal olarak tanımayacaktır. Bu da Katalonya’yı yalnızlığa itecektir. Bunun ekonomik ve siyasi dönüşü de Katalanlar için kötü sonuçlar doğurabilir. Zira ne Katalanların bağımsızlıktan vazgeçeceğini düşünüyorum, ne de İspanya’nın merkeziyetçilikten döneceğini. Neticede Katalonya ile İspanya merkezi hükümetinin arası gitgide bozulacaktır. İşin ekonomik boyutuna gelecek olursak, süreci bu noktaya kadar getiren de ekonomiydi zaten. Katalonya, İspanya’nın en zengin bölgelerinden biri. Turizm gelirleri had safhada. Katalanlar, bu gelirlerden ödedikleri vergilerin kendileri için değil, başka bölgeler için kullanıldığını düşündükleri için iş bu noktaya geldi. Ancak bağımsızlık ilanının Katalan ekonomisine etkisinin olumsuz olacağı kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.