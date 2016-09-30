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Prof. Dr. Erhan Babalık: 'Kalp ve tansiyon hastaları soğuklara dikkat'

Prof. Dr. Erhan Babalık, mevsimsel geçiş dönemlerinde ve özellikle kış ayına yaklaştığımız şu günlerde kalp-damar hastalarını ve yüksek tansiyon hastalarını uyardı.

Prof. Dr. Erhan Babalık: Kalp ve tansiyon hastaları soğuklara dikkat

30 Eylül 2016 15:19

Kalp hastalıklarının ortaya çıkmasında mevsimsel farklılıklar olduğunu söyleyen İstanbul Cerrahi Hastanesi Kalp Hastalıkları Uzmanı Kardiyolog, aşırı sıcak ve aşırı soğuk kalp hastalığına bağlı kötü olayların, ölüm-kalp krizi olaylarının ortaya çıkmasını kolaylaştırdığını söyledi. Kış havalarının yaşanmaya başladığı şu günlerde; bilinen kalp hastalığı yada yüksek tansiyon, kalp yetmezliği nedeniyle ilaç kullanan hastaların bu mevsim dönüşlerinde kontrolden geçmeleri gerektiğini bildiren Babalık, "Zira kış aylarında rüzgarlı ve soğuk ortamlarda dış ortamlarda bizim idare etmediğimiz otonom dediğimiz kendiliğinden gelişen damar hareketliliği sayesinde kalp üzerine gelen yükler artar. Özellikle tüm damarlarda bir büzülme, buna bağlı tansiyon yükselmesi, kalp hızında bir artış ve her şey yolunda giderken bir kalp krizine yol açabilir" ifadelerini kullandı.

Yüksek tansiyonu olan bir kişinin tansiyonunun daha da yükselebileciğinin altını çizen Prof. Dr. Erhan Babalık, "Buna göre doktor kontrolünde ilaçları artırabilir. Kalp damar hastalığı olan daha önce stent takılmış hastalarda damar gevşetici ilaçlar gerekli olabilir. Tersi durum olan yaz aylarında ise kışın tam tersi etkiler olur. Damarlarda bir genişleme olur. Aşırı terleme ile birlikte olduğu zaman hastaların kullandığı bazı grup ilaçlar kanda bazı tuzların miktarını azaltabilir, tansiyonda önemli düşmelere yol açabilir. Yaza girerken de yüksek tansiyonu ve kalp yetmezliği olan kişilerin tekrar ilaç düzenlenmesi yapılması gerekir. Düşük tansiyon ataklarına bağlı ciddi kalp damarında kan, kanlanma eksikliği ve kalp krizine yol açabilir. Bunların hepsi muhtemel sebepler arasındadır. Mevsim değişikliğinde damar hastalıkları, yüksek tansiyon ve kalp yetmezliği hastalarının ilaç tedavilerinin mevsime göre yeniden düzenlemeleri gerekir" dedi.

İlaç düzenlemelerinin ötesinde kişilerin özellikle dışarı çıktıklarında alması gereken önlemler olduğunu kaydeden Babalık, alınması gereken önlemleri şöyle açıkladı: "Kış aylarında kalın giyinmek, eldiven kullanmak, atkı kullanarak ağız ve burnu kapatmak, kulakları kapatmak gerekir. Bunlar vücut ısısının dalgalanmasını engelleyip buna bağlı damar büzülmesini engeller. Yemeğin hemen arkasından soğuğa çıkmamak gerekir. Ya da çıkmak gerekirse iki öğün arası yada illaki çıkmak gerekiyorsa yemek yemeden çıkmak gerekir. Soğuk havada dışarıda egzersiz yapıldığında damar büzülmesiyle kalbe gelen kan gittikçe azalır, eğer bir de yakın zamanda yemek yenildiyse kalbe giden kanın mide-bağırsak sistemine kaçması nedeniyle kişi daha çok kalp krizi riskine girer.

Yaz aylarında ise terleme ve sıcağa bağlı vücudumuzu doğrudan güneş ışınlarından korunmak için açık renkli bol elbise giymek ve şapka takmak, doğrudan güneşte kalmamak önemlidir. Kalp hastalarına biz egzersiz öneriyoruz. Dış ortam egzersizi yapıldığında dışarıda hava sıcaklığı 20-25 derece olması durumunda bir risk artışı olmaz. Ancak hava sıcaklığı 15 derece altı yada 25 derece üstü olduğunda dış egzersiz çok önermiyoruz. Kapalı mekanlarda yada ev içi egzersiz yapılması gerekir. Çok soğuk havalarda, kışın 10 derece altında ise dış ortamda egzersizi hiç önermiyoruz. Normal aktivitelerine devam edebilirler" 


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