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Prof. Dr. Erkan İbiş’ten Baykal’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık durumunda umut verici gelişmeler olduğunu belirterek, “Komadan çıkış belirtileri olduğunu, bu bulguları bize verdiğini paylaşmak istiyorum” dedi.

Prof. Dr. Erkan İbişten Baykalın sağlık durumuyla ilgili açıklama

25 Ekim 2017 18:04

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbiş, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesinde tedavi gören Baykal’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Baykal’ın sağlık durumunda umut verici gelişmeler olduğunu bildiren İbiş, “Komadan çıkış belirtileri olduğunu, bu bulguları bize verdiğini paylaşmak istiyorum. Elbette ki bundan sonraki yoğun bakım içerisindeki süreç zaman alacak, günler, haftalar alacaktır. Herhangi bir komplikasyon gerçekleşmediği taktirde bu iyileşme sürecinin önümüzdeki günlerde daha iyi noktalara ulaşacağını umuyoruz” diye konuştu.

“Deniz Beyin bulguları günbegün daha olumlu”

Süreci sabırla beklemek gerektiğini belirten İbiş, Baykal’ı zaman zaman uyutma işlemine tabi tutacaklarını kaydederek, “Yine zaman zaman solunum desteği vereceğiz, genel destek ve beyin koruma tedavileri devam edecek. Amacımız beyin korumayı en üst düzeyde sürdürebilmek. İyi yolda olduğumuzu söylemek istiyorum. Deniz Beyin bulguları günbegün daha olumlu, hafif düzeyde de olsa bizi umutlandıran, bizi geleceğe daha umutla bakmamızı sağlayan sonuçları bize sunuyor. Bir sonraki açıklamamızı cuma akşamı yapacağız. Umarım o gün çok daha güzel bulguları sizlerle paylaşırız” şeklinde konuştu. 

Abdullah Sarica - Emre Yüzügüldü

Etiketler: Deniz Baykal, sağlık durumu

 

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