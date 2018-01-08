Diğer
Kategoriler

Prof. Dr. Füsun Yıldız: “Ocak ayında artan grip salgınlarına dikkat”

Prof. Dr. Füsun Yıldız, hava sıcaklığındaki ani düşüş nedeniyle artma riski taşıyan grip vakaları ile ilgili açıklamada bulundu. Grip hastalığının bulaşma yollarına ve bu hastalıktan korunma yöntemlerine dair bilgiler verdi ve “Ocak ayında artan grip salgınlarına dikkat” dedi.

Prof. Dr. Füsun Yıldız: “Ocak ayında artan grip salgınlarına dikkat”

08 Ocak 2018 09:32

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Füsun Yıldız, grip hastalığının, temel olarak burun, boğaz, bronşlar ve daha ender olarak akciğerleri etkileyen virüse bağlıbir solunum yolu infeksiyonu olduğunu kaydeden Prof. Dr. Füsun Yıldız, hastalığın genel olarak, aniden başlayan 39 derece üzerinde ateş, kas ağrısı ve eklem ağrıları, baş ağrısı ve ciddi halsizlik, kuru öksürük, boğaz ağrısı ve burun akıntısı ya da tıkanıklığına neden olduğunu belirtti.

Bu yakınmalara,“rhinovirus”, “coronavirus”, “RSV”, “parainfluenzavirus” gibi pek çok başka virüsünde neden olabildiğine ve aralarında ayırım yapmanın her zaman mümkün olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Füsun Yıldız, bu nedenle söz konusu virüslerin aktivitesinin dünyada düzenli olarak izlenmekte olduğunu ifade etti. Önceki yıllarda ülkemizde yapılan düzenli gözlem çalışmalarında, grip salgınlarının daha çok ocak ayında başladığı ve nisan ayına dek sürdüğünün gözlendiğini kaydeden Prof. Dr. Füsun Yıldız, bu nedenle, Ocak-Nisan döneminde, açıklamasında değindiği yakınmaların geliştiği hastalarda grip infeksiyonunun düşünülmesi gerektiğini belirtti. Yıldız, diğer aylarda görülen benzer infeksiyon tablolarının ise muhtemelen diğer virüslerden birine bağlı olacağına işaret etti.

“Grip, özellikle çocuklarda, yaşlılarda ve kalp hastalığı, akciğer hastalığı, böbrek hastalığı, şeker hastalığı gibi kronik hastalığı olan kişilerde çok daha ağır seyretmekte ve ölüme kadar varabilen ciddi sonuçlara yol açmaktadır.” şeklinde uyarıda bulunan Prof. Dr. Füsun Yıldız, açıklamasının devamında şu bilgileri verdi:

Grip nasıl bulaşır?

Grip virüsü insandan insana öksürük, hapşırık, konuşma sırasında saçılan damlacıklarla bulaşmaktadır. Ayrıca, infeksiyonu olan bir kişinin, öksürük sırasında elle ağzını örtmesi gibi nedenlerle, ellerinde de bulunabilmekte, dolayısıyla, örneğin kapı kolları gibi ellerin temas ettiği yüzeylerde uzun süre canlı kalabilmektedir. Bu nedenle, korunma amacıyla, hem infeksiyonu olan kişilerle yakın temasta bulunmamak, hem de salgın dönemlerinde ellerin sık yıkanması yararlı olmaktadır.

Grip nasıl tedavi edilir?

Antibiyotikler virüs infeksiyonlarına karşı etkili değildirler. Yalnızca grip infeksiyonunda etkili olan, diğer virüs infeksiyonlarında etkili olmayan ilaçlar bulunmaktadır; ancak bu ilaçlar, grip infeksiyonunun ilk 48 saati içinde başlanırsa anlamlı bir yarar sağlamaktadırlar. Ana tedavi hastalığın belirtilerinin tedavisi şeklindedir ve mutlaka bu belirtileri azaltan ilaçlarla birlikte yatak istirahati önerdi.

Gripten nasıl korunuruz? 

Gripten korunmanın başlıca yolu vücut direncini kuvvetli tutmaktan geçer. Bunun için düzenli beslenme ve uyku gerekir. Ayrıca hasta kişiler ile yakın temastan, ortak eşya kullanımından kaçınılmalıdır. Bunun yanında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 65 yaşından büyük kişiler; koroner arter hastalığı gibi kronik kalp hastalığı ve astım, kronik bronşit gibi akciğer hastalıkları, böbrek ve karaciğer yetmezliği, şeker hastalığı, bağışıklık sistemi baskılanmış kanser ve kan hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunu olan bireyler; bakımevi, huzurevi gibi yerlerde yaşayanlar ve sağlık çalışanları gibi risk altında olan grupların her yıl aşılanmasını önermektedir. Grip mevsiminin ülkemizde Ocak ayında başlaması nedeniyle, grip aşısı artık Ekim-Kasım aylarında önerilmektedir, çünkü bağışıklık yanıtının oluşması için en az 20 günlük bir süre gereklidir"dedi.

Etiketler: Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi, grip salgını, gripten korunma, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ)

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç