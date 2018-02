Prof. Dr. Hacısalihoğlu, “Hocalı bir vicdan yarasıdır”

26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaşanan ve Azeri sivillerin Ermenistan'a bağlı kuvvetler tarafından toplu şekilde öldürüldüğü “Hocalı Katliamını” anmak üzere İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde "Hocalı'ya Adalet Haftası" kapsamında bir konferans düzenlendi. 26 yıl önce gerçekleştirilen ve bugün hala vicdanları sızlatan soykırımda, Azeri resmî kaynaklarına göre, 26 Şubat 1992 yılında Ermeni güçleri tarafından Hocalı kasabasında, 83 çocuk, 106 kadın ve 70'den fazla yaşlı dâhil olmak üzere toplamda 613 Azeri vahşice katledilmişti.

"Kardeş ülke Azerbaycan'ın her zaman yanındayız"

Türkiye'nin uluslararası platformlarda her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğuna değinen Ak Parti Milletvekili Suat Önal, Hocalı soykırımının tarihsel gerçekliği üzerinden hatırlatmalarda bulunarak, "Resmi kaynaklara göre 613 sivil katledildi. Gayri resmi kaynaklara göre ise 1300'ün üzerinde kişinin katledildiği biliniyor. Hocalı’da katledilen kardeşlerimize Allahtan rahmet diliyorum ve bu katliamı yapanları da lanetliyorum. Bu katliamla birlikte uluslararası hukuk ihlal edilmiştir. Ne yazık ki bu soykırımın uluslararası bir cezai yaptırımı olmamıştır. Ancak bizler Türkiye olarak dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın haklarını uluslararası platformlarda savunuyoruz ve savunmaya da devam edeceğiz. Yaşanılan bu savaşla birlikte Azerbaycan topraklarının beşte birlik bir bölümü resmen işgal edilmiştir. Bu durum yalnızca Azerbaycan'ın değil ayrıca bizleri de çok yakından ilgilendiren bir durumdur. Dolayısıyla tüm dünya üzerindeki soydaşlarımızın sorunu bizlerinde sorunudur" dedi.

“Hocalı bir vicdan yarasıdır”

“Bir medeniyet, başkalarının medeniyetine göz koyulmadığı sürece medeniyettir” ifadelerinde bulunan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ise, Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdikleri bu programa ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek, "İnsanlık bugün aslında bir tükenişi yaşıyor. Medeniyet ve medeni insan başkasının acılarını duyandır. Hocalı bir vicdan yarasıdır. Her yara kapanır ama vicdan yarası kapanmaz. Dünyanın görmezden geldiği bu vahşeti bizler ne görmezden geleceğiz ne de susacağız. Türkiye her zaman bütün mazlumların sesi olmuştur. Bu zulümlerin olmaması için Türk coğrafyasında birlik ruhunun yaşanması gerekiyor. Çünkü Milletler vatanını kaybettiğinde yok olmaya mahkûm olurlar. Bunun için Türkiye olarak her zaman direndik ve bugün de direniyoruz” dedi.

Soykırımda katledilen sivil Azeri vatandaşlarının anıldığı konferansa; KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Ak Parti Milletvekili Suat Önal, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Rauf Denktaş Düşüncelerini Yaşatma Derneği Başkanı Latif Akça, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Eski Milletvekili Elövset Agalarov ve Makedonya Milletvekili Enes ibrahim katıldı.