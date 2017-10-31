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Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız için anma programı düzenlendi.

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nin kurucu dekanı ve eski Rektör Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız’ın vefatının 25’inci yıl dönümü olması sebebiyle Fen-Edebiyat Fakültesi konferans salonunda bir anma programı gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız için anma programı düzenlendi.

31 Ekim 2017 11:06

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nin 1982 ile 1992 yılları arasında kurucu dekanlık vazifelerini üstlenen ve 1991 yılında Marmara Üniversitesi Rektörü olarak seçilen Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız’ın vefatının 25’inci yıl dönümü olması sebebiyle Fen-Edebiyat Fakültesi konferans salonunda bir anma programı düzenlendi.

Gerçekleştirilen anma programına Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız'ın halefi olarak 1992 ile 1998 yılları arasında dekanlık vazifesini üstlenen Prof. Dr. Mustafa Çetin Varlık, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sebahat Deniz, Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız’ın oğlu Doç. Dr. Gültekin Yıldız ve kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.
Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nin emekli Öğretim Üyesi ve merhum Hakkı Dursun Yıldız’ın halefi olan eski Dekan Prof. Dr. Mustafa Çetin Varlık, Hakkı Dursun Yıldız’ın yokluklar içerisinde büyük bir fakülte kurup değerli öğretim üyeleri yetiştirdiğine vurgu yaparak, “Aramızda özel bir gönül bağı vardı. Anadolu çocuğuydu. Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Karaağaç köyünde doğdu. Çok azimli ve gayretli bir kişilikti. Milliyetçi muhafazakâr bir insandı. Yokluklar içerisinde çok büyük bir fakülte kurdu ve çok değerli öğretim üyeleri yetiştirdi. Oğlu da şu anda babasının yolunda gidiyor” diye konuştu. 

Rıfat Fırat

 

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