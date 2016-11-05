Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde “Terör ve Türkiye” semineri düzenlendi. Seminerde katılımcılara hitap eden Prof. Dr .Hüsamettin Arslan konuşmasına geçmişten bugüne yer alan ideolojilerin ve yönetim yapılarının analizi ile başladı. Arslan konuşmasında, 2’nci Dünya Savaşı ve soğuk savaş döneminde sonraki dönemlere denk gelen iki kutuplu dünya ve tek kutuplu dünyanın oluşumu ile Amerika’nın dünya üzerindeki tek kutuplaştırma politikalarını da değerlendirdi.

“Dünyanın tek efendisi Amerika”

Terörün ve nasıl yaygınlaştığını anlatan Prof. Dr. Hüsamettin Arslan, “Amerika egemenliğinin dünyanın her yerinde devam ettirebilmek için Amerika savaşmak zorunda. Amerika bir savaş makinesi. Bu kadar geniş topraklar üzerindeki hükümranlığı devam ettirmek için savaşmaktan başka hiçbir yolu yok. Ve dünyanın her yerinde bugün Amerika’nın üsleri var. Rusya’nın da vardı; sosyalizm çöktü 1989 yılında. Ardından dünya tek kutuplu bir dünya haline dönüştü. Dünyanın tek efendisi var, Amerika. İşte bu tek kutuplu dünya bana göre artık sarsılıyor. Buda düzeni sağlayan kurallara artık kimsenin uymaması demek. Dünya tek kutuplu ama Ruslar başkaldırıyor, Çin başkaldırıyor. Türkiye de artık başkaldırıyor. Ve bu çok kutuplu dünyanın savaşını Amerika eskisi gibi sürdüremediği için bunu bir tek yolla sağlıyor o da terör” dedi.

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Hüsamettin Arslan, “HDP’lileri tutukladılar ve bomba patladı. Ardından Belçika’da karar aldılar “PKK terör örgütü değildir” diye. Şimdi bu ne anlama geliyor? Görünüşe baktığımız zaman PKK bağımsız bir Kürt hareketi, milliyetçi Kürtler bağımsız devlet kurmak istiyorlar. Ama bugünkü karar şunu gösteriyor; Belçika’nın aldığı karar hayır o sadece görüntü, onlar bizim sadece maşamızdır” şeklinde konuştu.

“Batı, düzenini sürdürmek için terörü kullanıyor”

Arslan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Amerikan düzenini ya da batının düzenini sürdürecek tek enstrüman kalıyor terör. PKK bu terör örgütlerinden biri ve Belçika’da alınan karar bunu gösteriyor. O basit bir terör örgütü değil, o silahlı bir terör örgütü ve silahlarıyla mücadele ettiklerini belirtiyorlar. Batılılar dünyanın her yerinde terör örgütleri üretiyor. Dün El-Kaide, bugün DAEŞ, PKK. Mesela Belçika karar alıyor, Belçika yalnız başına karar mı alıyor, Avrupa demek bugün Almanya demek yani. Almanya’sız acaba Avrupa’da, herhangi bir meclisten böyle bir kararın çıkma şansı var mı?.”



Ufuk Kıvık

