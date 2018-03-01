Prof. Dr. İlber Ortaylı: 'Almanya’da FETÖ’cü çok profesör var'

Vergi Müfettişleri Derneği tarafından 29'uncu Vergi Haftası dolayısıyla Ankara’da bir otelde düzenlenen 'Osmanlı’da Vergi Sistemi' konulu konferansa katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Osmanlı’da maliyesini ve vergi sistemini anlattı.

Kampüsü İstanbul Beykoz’da bulunan Türk-Alman Üniversitesi’ni kuruluşundaki tartışmaya dikkat çeken Prof. Dr. Ortaylı, “Türk-Alman Üniversitesi kuruldu. Almanca eğitim ve lisan öğrenilsin diye. Tayyip Bey dedi ki ben kendisine söylemedim ama etrafına söyledim. Merkel diye çatıyor, Cumhurbaşkanı’na, yanlış bilgi veriliyor. O mektebin gecikme nedeni Merkel’in ilgi göstermemesi değil, FETÖ’cüler ele geçirmiş. Almanya’da FETÖ’cü çok profesör var” diye konuştu.

“Gezmezseniz kafayı yersiniz”

Salondaki vergi müfettişlerine seslenen Prof. Dr. Ortaylı, vergi müfettişliğinin ağır bir iş olduğunu söyledi ve “Sizin meslekte gezmezseniz kafayı yersiniz. Gezmek, ortamı değiştirmek hem kültürünüzü artırır hem de kafanızı boşaltır” tavsiyesinde bulundu.

Beş yılda 281 bin 974 mükellef incelendi

Programın açılışında konuşan Vergi Müfettişleri Derneği Genel Başkanı Özgür Kubuş, “Tüm gelişmiş ekonomilerin ve ileri demokrasilerin ortak özellikleri vergi bilinci ve etkin vergi denetimidir. Bu anlamda 2011 yılında Vergi Denetim Kurulu'nun (VDK), kurulmasıyla ülkemizde önemli bir adım atılmıştır. 2011 yılında incelenen mükellef sayısı 16 bin 267 iken 2016 yılında 49 bin 817 olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılında vergi müfettişlerince tarhı istenen vergi 4 milyar 533 milyon TL iken 2016 yılında 7 milyar 234 milyon TL’ye yükselmiştir. 2012-2016 yılları arasında VDK tarafından 281 bin 974 mükellef vergi incelemesine tabi tutulmuştur” diye konuştu.

Öte yandan yüzlerce vergi müfettiş yardımcısının mülakatta elendiği Yeterlik Sınavı’na değinen Kubuş, “Yeterlik Sınavlarının bir standardının oluşturulması gerektiğini düşünmekteyiz” ifadelerini kullandı.