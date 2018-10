Prof. Dr. İlber Ortaylı öğrencilerle buluştu

Mektebim Okulları Silivri kampüsünde 'Dünden Yarına Tarih Konuşmaları' başlıklı konferans düzenledi. Konferansa katılan ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Ortaylı, üniversite kazanmanın dışında öğrencilerin, bir şeyler öğrenmek için gayret göstermeleri gerektiğini söyleyerek, bol kitap okunması ve müzik dinlenmesi gerektiğini, resim sergileri ve tarihi eserler hakkında bilgi sahibi olmaları konusunda tavsiyede bulundu. Ayrıca Ortaylı, öğrencilere “Bol bol müze gezmeniz lazım” dedi.

“Lozan'da da 12 adalar konuşulmadı”

Konferansta tarihsel olaylar üzerine de görüş bildiren Prof. Dr. Ortaylı, Türkiye'nin Atatürk döneminde çok ciddi bir maarif devrimine giriştiğini söyleyerek, "1946 yılından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Demokrat Parti (DP) arkasından Adalet Partisi (AP) ve tekrar CHP dahil bu arkadaşlar Atatürkçü, Kemalist maarif kalkınmasını ve ciddi devrimi oy endişesiyle suyunu çıkardılar. Olur olmaz okullar açtılar, işin cılkını çıkardılar. ‘Bir mühür, bir müdür' sloganıyla her yerde yetersiz liseler açtılar. Zavallı Anadolu çocukları okuduğunu ve okutulduğunu zannederek oralardan diploma aldı. Bu çocukların bazıları diplomaların işe yaramadığını gördüler bazıları bir şekilde her şeyi bildiğine inandı. Her köşeden tarihçi, siyasetçi, dış politika uzmanı çıktı. Bunlar böyle saçma sapan şeyler konuşmaya başladı. Mesele herif diyor ki 'İsmet Paşa Lozan'da 12 adaları sattı'. 12 adalar elimizden çıktığında daha İsmet Paşa yarbaydı. Hiçbir şekilde de yapacak bir şey yoktu. Lozan'da da 12 adalar konuşulmadı. Çünkü biliyorsunuz İtalya'nın işgal himayesi altındaydı. Bu geçici bir işgal değildi” diye konuştu.

Ortaylı, Lozan'da Türkiye'nin hiçbir sınır meselesinin görüşülmediğini belirterek, “Çünkü kimse Türkiye'ye beleş arazi vermez. Biz İstiklal Savaşı'nın bitiminde Meriç Nehri'nden öteye geçmedik. Biz savaşın bitiminde Ege kıyılarından öteye geçmedik. Gemimiz bile yok doğru düzgün. Antakya sınırından bile içeri girmedik. Doğu Anadolu'da da birinci savaşın sonunda yeniden aldığımız Kars'ın doğusuna geçmedik. Rusya ile bir itilafımız yoktu. Buralarda da kimse bize çıkın diyemedi. Girdiğimiz yerden çıkmayız” ifadelerini kullandı.

