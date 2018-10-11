Prof. Dr. Kalfoğlu: “Suudi gazeteci öldürüldüyse mutlaka bir iz bırakılmıştır”

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra bir daha haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti belirsizliğini koruyor. Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ersi Abacı Kalfoğlu, gazetecinin öldürülmesi durumunda, olay yeri incelemesiyle mutlaka bir delil bulunacağını ifade etti.

“Öldürme durumu varsa, olay yerinde kan lekesi bulmak mümkün”

Gazetecinin öldürülmesi durumunda olay yerinde mutlaka bir iz bulunacağını söyleyen Prof. Dr. Kalfoğlu, özellikle kan lekelerinin temizlense bile kimyasal tetkikler ile tespit edilebileceğini belirterek şöyle konuştu: “Böyle bir olayın olduğunu varsayarsak, olay yerinde kan lekesi bulmak mümkündür. Özellikle parçalama ve ateşli bir silahla öldürme durumu varsa, mutlaka arkasında bir iz bırakır. Tabi esas önemli olan bu kan lekesinin kime ait olduğudur. Çünkü lekenin başka birine ait olduğu da söylenebilir. Bunun net olarak anlaşılması için olay yerinde hücre kalması ve bu hücrenin incelenmesi gerekir. Hatta büyük bir biyolojik örnek varsa, hücreden DNA tetkiki yapmak mümkün olabilir. Bu aşamada bulunan DNA'nın tetkikinin karşılaştırılması da gereklidir. Bu da kaybolan gazeteciye ait biyolojik örneklerin tespit edilmesiyle gerçekleşebilir. Tabi tüm bunlar çok ciddi bir olay yeri incelmesiyle elde edilebilecek delillerdir.”

“Deliler yok edilemez”

Böyle bir durumun söz konusu olması dâhilinde delillerin yok edilmesinin mümkün olamayacağını da belirten Prof. Dr. Kalfoğlu, “Böyle bir olayın olduğunu varsayarsak, deliller büyük ölçüde gözle görülemez hale getirilebilir. Ancak delillerin tamamen yok edilmesi mümkün değildir. Özellikle bu durum kan lekeleri için geçerlidir. Günümüzde kimyasal tetkiklerle temiz bir zemin üzerinde bile gözükmeyen kan lekesinin tespiti mümkündür. Ancak işlem önlem alınarak gerçekleştirildiyse herhangi bir şey bulunamayabilir ” diye konuştu.