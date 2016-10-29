Amasya Üniversitesi’nde düzenlenen akademik yıl açılış töreninde ders veren Üsküdar Üniversitesi Rektörü Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 15 Temmuz darbe girişimi süreci gibi olayların insan hayatında ‘dur, düşün, yeniden başla’ anlamına geldiğini belirterek, “Yol kazası olarak da, giderken hiç ummadığınız bir insan size ihanet ediyor. Bu aile içinde olduğu gibi sosyal olarak ta oluyor. Politik olarak da oluyor. Bunun üzerine kişi önce bir sarsılır. Ama daha sonra ‘dur, düşün, yeniden başla’ yapar ve o kaybın verdiği kazanımlarla birlikte güçlenerek çıkar” diye konuştu. Prof. Dr. Tarhan, “Karşılaştığımız zorluklar, sosyal olaylar, yol kazaları bizim toplum olarak kendimizi geliştirmemiz için fırsattır aynı zamanda. Bunun en güzel örnekleri de tarih şuuruyla ortaya çıkar” şeklinde konuştu.

‘Dünyaya bir defa geldim’, ‘canımın istediği gibi yaşarım’, ‘bana ne’ diyen kuşakların yetiştiğine dikkat çekip bunu 15 Temmuz gecesi yaşandığı anlatılanlarla örnekleyen Tarhan, “15 Temmuz olduğunda Bağdat Caddesi’ndeki bazı şeylerde herkes mağazalarda kuyruğa geçmiş. Bir taraftan da kahvelerden çıkıp yurdum insanı tankların üzerine çıkmış. Orada yazıyor. ‘Hangisinin oyu daha kıymetli’ diye vatanı için. Böyle durumlarda toplumsal risk alabilmek eğitimle ilgili değil, demek ki kültürle ilgili daha çok” ifadelerini kullandı.