Prof. Dr. Özgöker "Eğitimde Kıbrıs'a farklı bir vizyon kazandırdık"

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında kurulan Kıbrıs Amerikan Üniversitesin (KAÜ), Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) paydaşlığında düzenlediği "II. Eğitim Çalıştayı" nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından gelen rehber öğretmenler, lise müdürleri ve Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) Müdürleri üniversitenin Surlariçi'ndeki tarihi kampüsünde bir araya geldi. Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Özgöker ve KAÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Asım Vehbi yaptıkları eğitim semineri ile katılımcılara, Kıbrıs'daki üniversite eğitimi ve Kıbrıs'ın öğrencilere sunduğu yaşam koşulları hakkında bilgiler verdi.

"Eğitimde Kıbrıs'a farklı bir vizyon kazandırdık"

Eğitimde Kıbrıs'a farklı bir vizyon ve misyon kazandırdıklarını söyleyen Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Özgöker, " Üniversitemiz adadaki diğer 13 üniversiteden çok farklı özelliklere sahiptir. Birçok kültüre ev sahipliği yapmış bir bölgenin yeniden restoresinin yapılması amacıyla bir misyon ile kurulmuştur. Bizler bu misyonu yüklendik ve bu doğrultuda ilerliyoruz. Çalıştayımız ile birlikte Türkiye'nin çok çeşitli yerlerinden gelmiş olan rehber öğretmenlerimiz ve okul müdürlerimiz diğer üniversitelerde göremedikleri özellikleri burada gördüler. Ayrıca misafirlerimiz bir tarihi, dört ayrı imparatorluğa başkentlik yapmış bir semti ve bu semtin bir üniversite tarafından nasıl güzelleştirildiğini ve nasıl tarihe kazandırıldığına da tanık oldular" dedi.

Butik üniversite tarzında eğitim verdiklerine de değinen Prof. Dr. Özgöker ," Üniversitemiz bir butik üniversitedir. Bir kampüs üniversitesi değildir. Biz az sayıda bölüm, az öğrenci fakat çok nitelikli bir eğitim amaçlıyoruz" yorumlarında bulundu.

"Türkiye'den 100 bin öğrencimiz var"

Türkiye'den üniversitelerine gelen öğrencilerin ve hocaların kendileri için büyük bir sevinç kaynağı olduğunu vurgulayan KAÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Asım Vehbi ise, " Anavatandan gelen hocalarımız ve öğrencilerimiz bizler için büyük bir sevinç kaynağıdır. Türkiye ile kurduğumuz gönül bağımız son zamanlarda Türkiye'den okulumuza gelen 100 binin üzerindeki öğrencimizle farklı bir boyuta ulaşmıştır. Dolayısıyla bugün Türkiye'nin birçok yerinden hocalarımızı ve müdürlerimizi ağırlamak bizim için büyük bir onur ve gururdur" dedi.

"Üniversitemizle Lefkoşa'yı yeniden Kıbrıs'a kazandıracağız"

Lefkoşa'da Surlariçi'nde kurulan üniversitenin farklı bir vizyon ve misyon ile sosyal sorumluluk çerçevesinde kurulduğuna da değinen Vehbi, " Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Girne Amerikan Üniversitesi'nin kardeş üniversitesidir. Farklı bir vizyon ve misyon ile sosyal sorumluluk çerçevesinde kurulmuştur. Üniversitemiz başkent Lefkoşa'da tarihi Surlariçi'nde kurulmuştur. Dolayısıyla Surlariçi'ni dünyaya ve Kıbrıs'a tekrar kazandırmak amacını güdüyor. Bunu yaparken de özellikle siyaset, uluslararası ilişkiler, kamu yönetim gibi siyasal ve turizm, mimarlık ve plastik sanatlar gibi alanlarda açık bir stüdyo alanı olan Surlariçi'nde öğrencilerimize eğitim veriyoruz. Öğrenciler buraya kendi esnekliklerini, enerjilerin, katarken Surlariçi'nin tarihi bin yıllık enerjiden de faydalanma fırsatı yakalıyorlar. Birçok farklı kültürün bir arada bulunduğu bir konumda yer alan üniversitemiz bir butik üniversitesidir. Bu bağlamda eğitimde sanatsal ve tarihi yönü ortaya çıkaran hedeflerimiz var" ifadelerini kullandı.

Çalıştaya Balıkesir'den katılan Rehber Öğretmen Deniz Derin Tuncer ve Denizli'den katılan Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmeni Hüseyin Tekdemir, çalıştay ile ilgili İhlas Haber Ajansına şu değerlendirmelerde bulundu:

Öğrencileri tercih döneminde yönlendirme noktasında zorlandıklarını söyleyen Rehber Öğretmen Deniz Derin Tuncer, "Kıbrıs'a gelmiş olmak ve burada öğrenciler için ne gibi alternatifler var bunları görmek öğrencilerimizi yönlendirme süreci için çok önemli. Üniversiteyi ve üniversitenin yaşam koşullarını yerinde görmek onları daha iyi yönlendirmemizi sağlayacaktır. Çalıştayın bu noktada çok etkili olduğunu düşünüyorum" dedi.

Öğrencileri üniversitelere yönlendirilmeden önce üniversiteleri yerinde görmek çok etkili oluyor diyen Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmeni Hüseyin Tekdemir, "Meslek kişinin tüm hayatını etkileyen bir süreçtir. Dolayısıyla öğrenciler bölümlerini seçerken üniversiteler çok önemli yer tutuyor. Çalıştay ile birlikte Kıbrıs'daki üniversiteler ile ilgili bilgilerimizi daha da pekiştirdik. Buna göre de öğrencilerimizi yönlendireceğiz "dedi