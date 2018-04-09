Prof. Dr. Özgöker, “Piyasanın ihtiyacına uygun eğitim modelini benimsiyoruz”

Kuzey Kıbrıs’ta şehir üniversitesi olarak kurulan Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nin misyonunu basınla paylaşan KAÜ Rektörü Prof. Dr. Uğur Özgöker, üniversitenin hedeflerini ve farklılaşma çizgisinin neler olduğunu anlattı. Prof. Dr. Özgöker, “ Üniversitemizin misyonu; Lefkoşa’da bilim ışığını yakmak, yüksek kalitede eğitim ve öğrenim vermek, araştırma ve yayın faaliyetleriyle bilimsel temelli bilgi birikimi ile katkı sağlamak, sonuçlarını yerel ve uluslararası boyutta toplumla paylaşmak ve toplumun hizmetine sunmaktır” dedi.

7 yıl kesintisiz burs imkânı

Piyasanın ihtiyacına uygun eğitim modeli uygulayarak farklılığı yakalayacaklarını anlatan Prof. Dr. Özgöker, öğrencilerin öğrendiğini kullanarak bir farklılık oluşturması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Özgöker, “Doğal laboratuvar ortamlarında birebir eğitimle alınacak derslerde öğrencilere faal bir eğitim vererek iş hayatlarında bir adım önde başlamalarını sağlamaktayız. Dünyanın 3 kıtasında, 7 ülkesinde konumlanmış eğitim merkezlerinde yüzde 25, yüzde 50, yüzde 75 ve yüzde 100 burs fırsatıyla öğrencilere eğitim sunuyoruz. Bununla birlikte ön lisans programlarımıza 5 yıl, lisans programlarımıza 7 yıl kesintisiz burs imkânı tanıyıp, üniversite yaşamı sonunda bir dünya insanı olarak mezun olmasının gereklerini yerine getiriyoruz. Uluslararası geçerli diploma sayesinde ise mezunlarımızın iş hayatında anında fark oluşturan kişiler olarak tanınmasını sağlıyoruz. En önemli artılarımızdan bir diğeri de uluslararası kampüslerimizde öğrencilerimizin gelişimini sağlarken aynı zamanda değişik kültürlerle iç içe, hiçbir ek ücret ödemeksizin yurtdışında okuma şansı sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Liberal Arts eğitim sistemi

Öğrenci odaklı Liberal Arts eğitim sistemini kullandıklarının da ifade eden Prof. Dr. Özgöker, derslerin forum ya da tartışma ortamında geçtiğini belirterek, “ Okulumuzda hocalarımız öğrencileriyle birebir ilgilenebiliyor. Bu eğitim sistemiyle birlikte öğrencilere en çok düşünme, düşüncelerini belirli bir mantık çerçevesinde sunma, öğrenme, bilgi edinme, analiz yapma becerileri veriyor. Entelektüel gelişimin ve düşünce yapısının oluşturulmasının temel hedef sayıldığı Liberal Arts okulları ayrıca öğrencilerin üstün yazma becerileri ve sözel beceriler edinmelerine de büyük önem veriyor. Bunun yanında bölümlere dayalı olarak pratikte ve teorikte gelişimi en üstün seviyeye çıkarmanızı sağlıyor. Liberal Arts derecesi alan öğrenciler çoğu zaman başka eğitim kurumlarında yüksek lisans da yapıyor. Liberal Arts okullarının amacı mesleki eğitim vermek değil, daha çok öğrencilerin sorunları algılayabilmelerini, çözüm üretmelerini ve bunları başkalarıyla paylaşabilecek platformlar oluşturmalarını sağlamak. Liberal Arts eğitim sistemi olan okullardan mezun olan öğrencilerin ellerindeki en büyük kozlardan biri başka meslek dallarına uygulayabilecekleri, bir anlamda transfer edebilecekleri beceriler elde etmeleridir. Disiplinlerarası eğitim veren bu okullardan mezun olanlar yeteneklerinin farklı yönlerini keşfedebiliyor” ifadelerinde bulundu.

“Üniversite-sanayi işbirliğinde iddialı projelerimiz var”

Günümüzün en önemli konularından biri olan üniversite-sanayi işbirliğini kendi okullarında uygulayacaklarını da kaydeden Prof. Dr. Özgöker, “Üniversite-sanayi işbirliği, eğitimin yanında akademinin ve toplumun geleceğini oluşturan bir model. Bu alanda yarışın gerisinde kalmak istemiyoruz. Bu alanda iddialı projelere odaklandık. Bunu sağlamak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu açıdan inşaatı tamamlanmak üzere olan Lefkoşa Dereboyu’ndaki KAÜ Eğitim ve Araştırma Merkezimiz’ini (Cloud binası) teknolojinin son örneği ekipmanlarla donattık. Böylece öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

