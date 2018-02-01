Prof. Dr. Öztek: 'Zeytin Dalı Harekatı, Türkiye'nin nefsi müdafaasıdır'

Prof. Dr. İbrahim Öztek yaptığı açıklamada, "Türk askerinin Fırat Kalkanı Harekatı ile başlattığı ve bugün Afrin harekatı ile sürdürdüğü harekat, hiçbir zaman Suriye'nin toprak bütünlüğüne tecavüz veya burada yaşayan halka karşı yapılan bir işgal harekatı değildir. Bu savaş doğrudan Türkiye’yi bölmeye, parçalamaya ve yutmaya çalışan ve bu amaçla Türkiye'yi güneyden kuşatan, Büyük Ortadoğu Projesini yürüten Amerika'ya karşı verilen bir savaştır. Amerika'nın eğitip donattığı, silahlandırdığı ve maaşa bağladığı El Kaide, El Nusra, PKK, PYD, YPG veya İŞİD'e karşı verilen bir savaştır. Bu terörist grupların tamamı Amerikan patentlidir ve bölgemizde 25 yıldır planlı bir şekilde Türkiye'nin başına bela olarak yetiştirilmektedir. Türkiye bu teröre 40 bin kurban vermiştir" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Öztek, "Amerika, terör örgütleri aracılığı ile Suriye'nin kuzeyini boydan boya işgal ederek, bölgenin gerçek sahiplerini yurtlarından etmiş, Irak ve Suriye’deki Kürt gruplarını buralara taşımış, kantonlar kurarak, Irak'tan Akdeniz'e uzanan bir işgal bölgesi oluşturmuştur. Yeniden oluşturulan bu yaşam alanlarına Kürtlerin hiç bir zaman ihtiyaçları olmamıştır. Kuzey Suriye'de yaşayan 3,5 milyon Türk de bu arada yurtlarından edilmiş, bir taraftan Amerika, diğer taraftan Rusya uçaklarıyla bombalanarak kıyıma uğramışlardır" dedi.

"Askerimizin moralini bozmaya yönelik açıklamalar affedilemez"

Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, açıklamasında şunları kaydetti:

"Fırat Harekatı ile Cerablus'a girdiğimizde Munbiç’e de Afrin’e de girmeliydik. O gün bölge bugünkü kadar Amerikan bayrakları, silahları ve teröristleri ile donatılmamıştı. Fakat zararın neresinden dönülürse kardır. Amerika, NATO birlikteliğine saygılı ise bir an evvel bayraklarını ve silahlarını alarak Munbiç’i terk etmelidir. Bugün Afrin Zeytin Dalı Harekatı, Türkiye'nin nefsi müdafaasıdır. Meşru müdafaasıdır. Ülkemize yönelik bir işgal hareketine karşı koyma harekatıdır. Hiçbir kişi, kuruluş, sivil toplum örgütü veya siyasi partinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürütmüş olduğu bu harekatı siyasi çıkar olarak kullanması, bu harekata karşı çıkması ve bunu açık açık ilan etmeye kalkması son derece yanlıştır. Hele hele askerimizin moralini bozmaya yönelik açıklamalar affedilemez."

"Gün birlik olma günüdür" diyen Prof. Dr. Öztek, "Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri savaştadır. Devletimiz karar vermiş, ordumuz görevini yapmaktadır. Bu savaş milletçe hepimizindir. Gün birlik ve beraberlik günüdür.

Milletçe kahraman ordumuza ve güvenlik güçlerimize destek olma günüdür. Bunun aksini düşünmek, bildiriler yayınlamak sadece Türk düşmanlarını sevindirir. Allah kahraman ordumuzu bu harekatta ve daima muzaffer eylesin. Şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun" dedi.