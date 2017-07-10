Prof. Dr Öztürk: “Tercih döneminde, anne ve babanızın tavsiyesini göz ardı etmeyin”

Üniversite öğrencisi olma yolundaki adayların çeşitli aşamalardan geçerken, dikkate almaları gereken konular ile ilgili uzmanlar tarafından yapılan öneriler arasında diğerlerinden oldukça farklı bir öneri de, Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk'den geldi.Öztürk " Ben, üniversite adayı öğrencilere şunu tavsiye ediyorum, tercih döneminde onları yaşadıkları hayatta en iyi tanıyan varlıkları olan anne, baba tavsiyelerini muhakkak alsınlar, göz ardı etmeden, hemen reddetmesinler. Ancak, bu arada da kendi isteklerini de gerçekleştirmek üzere çalışsınlar." dedi.

Katıldığı bir televizyon programında, üniversite öğrencisi adaylarına seslenen GAÜ Rektörü, Bir mesleği severek seçmenin; eğitimde başarının yarısı olduğunu belirterek, "Öğrenci gerçekten amacı olan bir meslek için çalışıyorsa, elde ettiğinde de daha avantajlı başlayacaktır. Öğrencilerin, bu süreci sakin olarak değerlendirmelerini tavsiye ederim. Rektörü olduğum Üniversitem, Girne Amerikan Üniversitesi'ne söz gelince; GAÜ, gerçekten Ada'ya sığmayan ve başlangıç misyonu gereğince, özellikle de dünyaya açılmayı hedeflemiş ve kuşkusuz ki bir 'Dünya Üniversitesi' olma başarısı elde etmiş, 33 yıllık bir geçmişe sahip bir üniversitedir. Eğitim Adası diye tanımlayacağımız Adamız' da eğitim bir sektör. Dikkat edilirse de, gayri safi milli hasılanın çok büyük bölümünü sağladığı bilinen bir sektör. Dolayısıyla 'Eğitim Adası'ndaki her üniversitenin, bu amaca yardımcı olması da gerekmektedir. " ifadelerini kullandı.

