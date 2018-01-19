Prof. Dr. Öztürk'ten Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne ziyaret

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, öncelikli olarak, GAÜ adına kendilerini kabul eden Sivil Havacılık genel müdürü Bahri Kesici’ye teşekkürlerini sundu.

"Havacılık alanına büyük önem veriyoruz"

Öztürk, GAÜ olarak havacılık alanına büyük önem verdiklerini belirterek, pilotaj bölümünün her geçen gün daha da genişlediğini, öğrenci sayısı ile birlikte uçak sayısının da her geçen gün arttığını ifade etti. Öztürk, pilotluk mesleğinin, günümüzün ve geleceğin en popüler meslekleri arasında olduğunu söyleyerek, üniversite olarak, pilotaj bölümüne büyük özen gösterdiklerini, başarılı akademik kadronun yanında, uyguladıkları müfredat ve en önemlisi pratik eğitimlerde kullandıkları uçakların da dünya standardında olduğunu vurguladı.

Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici ise, SHGM olarak, GAÜ’nün havacılık faaliyetlerinden memnun kaldıklarını belirterek, GAÜ’nün KKTC'de yapacağı uçuşlarla ilgili olarak her konuda da yardımcı olmaya hazır olduklarını söyledi.

GAÜ Havacılık Yüksekokulu Müdürü, kaptan pilot Mehmet Muhtaroğulları, ziyaretin çok olumlu geçtiğini belirterek, GAÜ Havacılık Yüksek Okulu ve Uluslararası Havacılık Akademisi olarak uçuşlarını Türkiye'de olduğu gibi, en kısa zamanda KKTC semalarında da başlatacaklarını vurguladı. Muhtaroğulları ayrıca, mevcut öğrencilerin, Çorlu Havalimanında uçuş eğitimlerine devam ettiklerini, önümüzdeki dönemde ise yer derslerini tamamlayan pilotaj öğrencileri ile de ilk uçuşlarına başlayacaklarını söyledi. Öğrenci sayılarının her geçen yıl arttığına dikkat çeken Muhtaroğulları, GAÜ’nün bu doğrultuda havacılık alanında da büyümeye hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.