Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli Hadis Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, İhlas Vakfı başdanışmanı ve mütevelli heyeti üyesi, aynı zamanda ‘İki Cihan Güneşi Hazreti Muhammed’in Hayatı’ adlı kitabın yazarı olan Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, İhlas Vakfı’na ait Özel Bahçelievler Öğrenci Yurdu’nda kalan üniversite öğrencilerine ‘Sevgili Peygamberim’ başlıklı bir konferans verdi.

Ayvallı konuşmasına Beşiktaş’ta meydana gelen hain terör saldırısında şehit olan polis ve sivillere Allah’tan rahmet, yaralılara şifalar, geride kalanlara da başsağlığı dileyerek başladı. Alemlere rahmet olarak gönderilen, kainatın baştacı, Sevgili Peygamberimiz Hazret-i Muhammed Mustafa hakkında yazı yazmanın, söz söylemenin, konferans vermenin ve vaaz etmenin çok zor bir iş olduğunu vurgulayan Ayvallı, ''Şek-şüphe yok ki, dünya tarihinin en önemli dönüm noktalarından, en mühim kilometre taşlarından biri, 'İki Cihân Güneşi Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm'ın dünyayı teşrîfleridir. O'nun teşrifiyle tüm alem, yeniden hayat bulmuş; karanlıklar dağılmış; bütün cihan aydınlanmıştır. Nasıl ki maddi güneş, her tarafı aydınlatıyorsa, o manevi güneş de her tarafı tenvir etmiştir'' dedi.

Hazret-i Muhammed Mustafa'nın Asr-ı Seâdet'i meydana getirdiğini belirten Ayvallı, ''Cahiliye devrinde kız çocuklarının doğmasını bir felaket ve yüz karası sayıyorlardı. Bu korkunç telakki, o dereceye ulaşmıştı ki, küçük kız çocuklarını, kumlar üzerinde açtıkları çukurlara diri diri yatırıp “Babacığım! Babacığım!'' diyerek boyunlarına sarılmalarına ve acı acı feryat etmelerine hiç kulak asmadan, üzerlerini toprakla kapatarak ölüme terk ediyorlardı. Bu hareketlerinden dolayı, en ufak bir vicdan azabı da duymuyorlardı. Netice itibariyle o zamanın insanları arasında şefkat, merhamet, iyilik ve adalet gibi güzel hasletler yok olmuş gibiydi. İşte Peygamberimiz, böyle bir durumdan Asr-ı Seâdet'i meydana getirmiştir. Bu durumun ciddi bir şekilde incelenip bundan istifade edilmesi gerekir'' ifadelerine yer verdi.

Programın sonunda, İhlas Vakfı tarafından konferansa katılım sağlayan öğrencilere ‘İki Cihan Güneşi Hazreti Muhammed’in Hayatı’ adlı kitap hediye edildi.

