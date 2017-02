DÜ tarafından, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle, konferans düzenlendi. Üniversitenin Kalp Hastanesinde düzenlenen konferansta konuşan DÜ Hastaneleri Göğüs anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Işık, sigaranın vücudun her kısmına zarar veren binlerce kimyasallar içerdiğini belirterek, “Sigara yüksek bağımlılık yapıcı etkiye sahiptir ve dünyanın en güçlü endüstrisi tarafından saldırgan reklam promosyon taktikleri ile satılır. 20. yüzyılda 100 bin kişinin sigara yüzünden hayatını kaybetti. Halen her yıl 5,4 milyon kişi tütün ve tütün ürünlerinden ölüyor. Acil önlem alınmadığı takdirde 2030 yılına gelindiğinde her yıl 8 milyondan fazla ölüm olacak. 21. yüzyıl boyunca bir milyar kişinin öleceği tahmin ediliyor” dedi

Dünya tütününün yüzde 73’ünün gelişmekte olan ülkelerde yetiştiğini anlatan Işık, “Bu ülkelerin yüzde 63’ü tütün ürünlerinin ithalatı için kazandıklarından daha fazlasını harcarlar. Sigarayla, ilişkili hastalıklar da parayla satın alınıyor. 40-80 milyar verirseniz sizin de nur topu gibi bir kanseriniz olabilir. Her aktif sigara içicisinin yanında bir pasif içicisi ölmektedir” diye konuştu.

Prof. Dr. Işık, sigarayı bırakmanın bırakma anından itibaren sağlığa faydaları ile ilgili olarak da şunları söyledi:

“20 dakikada kalp atış hızı düşer. 12 saatte kandaki CO seviyesi normale döner. İki hafta üç ay kalp krizi riski azalmaya başlar ve akciğer fonksiyonları artar. 1-9 ay öksürme ve nefes darlığı azalır. Bir yıl da koroner kalp hastalığı riski sigara içen birinin yarısı kadar olur. 10 yılda kanser riski sığara içen birinin yarısı kadar olur, gırtlak, yemek borusu, mesane, pankreas ve böbrek kanseri riski azalır. 16 yılda koroner kalp hastalığı riski, sigara içmeyenle aynı olur.”