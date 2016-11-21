Prof. Dr. Satar, Çukurova Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde prematüre bebekler ve aileleriyle bir araya gelip yaş pasta kesti. Satar, çocuklarla pasta kestikten sonra yaptığı açıklamada, dünyada her yıl 13 milyon, Türkiye’de ise doğan bebeklerin yaklaşık 130 bininin prematüre olarak hayata gözlerini açtığını ifade ederek, "Yani bu bebekler zamanından erken doğmaktadır. Bu bebekler ile ilgili birtakım sorunlar doğum anından itibaren başlıyor, doğum öncesi hazırlıkları ve sonrasında yeni doğan bakım ünitelerinde yatarken ciddi bir takım sorunlarla karşılaşıyorlar. Bunların çözümü için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, dünya bu bağlamda iyi bir noktaya gelmiştir, Türkiye de bu konuda dünyadaki gelişmiş ülkelerle ölçülebilir şekilde hizmeti sunmaktadır" dedi.

Prematüre bebeklerin yıllar geçtikçe biraz daha arttığına dikkat çeken Satar şöyle devam etti:

"Prematüre bebeklerin her yıl artmasında toplum yaşamındaki bazı değişiklikler de etkili olmakta. Yardımcı yürüme tekniklerinin devreye girmesiyle erken doğum adetlerinde bir miktar artış oldu. Annenin doğum esnasında geçirdiği bir takım sorunlar ve hastalıklar erken doğumu tetiklemekte ve bunlarla birlikte sayı artmakta. Bir bebek ne kadar erken doğarsa tabi ki o kadar riskli ama doğumun başlangıcından itibaren bu bebeklerin bakılabileceği mekanlarda doğması yani bu imkanların olduğu yeni doğan bakım ünitelerinin bulunduğu yerlerde doğması onlarla ilgili bakımı daha iyi hale getirecektir. Erken doğumda tetikleyici birçok neden var ve tek bir nedene bağlamak mümkün değil."

Fatih Keçe



