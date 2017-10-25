Prof. Dr. Şendemir, kadavra ihtiyacına dikkat çekti

Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği Yönetim Kurulu adına; Prof. Dr. Erdoğan Şendemir, Türkiye'de kadavra ihtiyacı ile ilgili bir açıklama yaptı. Tıp eğitiminin en temel derslerinden biri olan anatominin kullandığı en önemli öğretici unsur; insan vücudu olduğunu belirten Prof. Dr. Şendemir, "Uygulamalı derslerimizin temel amacı; ölü insan vücudunun (kadavra) tüm ayrıntıları ile geleceğin doktorlarına tanıtılması ve öğretilmesidir. Ülkemizde kadavra ihtiyacı çok büyük oranda kimsesiz / sahipsiz ölülerin tıp fakültelerine verilmeleriyle karşılanmaktadır. Yeni gelişen endoskopik ya da minör invaziv yöntemler, daha detaylı anatomik bilgiye ihtiyacı arttırdığı gibi el becerisi geliştirebilmek için kadavra üzerinde çalışma ihtiyacını da artırmıştır. Bu nedenle son yıllarda kadavra kursları tüm dünyada yoğun ilgi görmektedir. Bu tip eğitimlerin, hekim hatalarını ve hatta ölüm risklerini azaltmakta önem arz ettiğini göz ardı etmemek gereklidir" dedi.

Aklı başında, 18 yaş ve üstü olan herkesin beden bağışında bulunabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Şendemir, "Ayrıca eş, çocuklar veya vasi de ölüm durumunda bağış yapabilir. Tıp eğitimi veya araştırma için anatomik çalışmanın ardından vücut, bağışçının isteği doğrultusunda ve yasalara uygun olarak defnedilir. Gelişmiş ülkelerde bedenini tıp fakültelerine bağışlayanların oranı yüzde 0,1 civarındadır. Bu oran örnek alınacak olursa; ülkemizde her yıl 80 bin civarında bağışçımız olması gerektiği varsayılabilir. Son yıllarda ölmeden önce vücudunu kadavra olarak kullanılması için tıp fakültelerine bağışlayanların sayısında bir artış görülmeye başlanmışsa da, tıp fakültelerine ulaşan bedenlerin sayısı hala tüm ülke çapında çok düşük ve yetersiz bir seviyededir" şeklinde konuştu.

Tıp fakültesinde 150-200 öğrenciye sadece bir kadavra düşüyor

Türkiye’de bulunan 90’a yakın tıp fakültesinde her yıl 10 binden fazla tıp öğrencisi anatomi dersi gördüğünü bildiren Prof. Dr. Erdoğan Şendemir, "İdeal olarak 8-10 öğrenciye bir kadavra düşmesi gerektiğini göz önüne alırsak; tıp fakültelerimizde her yıl bin civarında kadavraya ihtiyaç vardır. Bu konudaki gerçekler ne yazık ki çok acıdır. Pek çok tıp fakültesinde 150-200 öğrenciye sadece bir kadavra sunulabilmektedir. Bu durum lisans ve lisansüstü eğitim açısından bir felaketin ayak sesleridir. İnsan vücudunu sadece modeller, fotoğraflar üzerinden görmüş bir hekime muayene olmak, böyle bir cerrah tarafından ameliyat edilmek ister misiniz? Son yıllarda artan doku ve organ bağış oranları, toplumumuzun aslında bu konuda ne kadar duyarlı olduğunu göstermektedir. Ancak tıp fakültelerinde insan bedeninin kadavra olarak kullanılmasıyla ilgili toplum yeterince bilgilendirilmediği için, vücudunu bağışlayabilecek olan insanlar konuyla ilgili mevcut yasaları bilmeyerek durumdan habersiz kalabilmektedirler" ifadelerini kullandı.

Bedenini bağışlamak için 'Bağışlayın Bedeniniz Tıp Eğitiminde Yaşasın' adlı kampanyadan da bahsenen Prof. Dr. Erdoğan Şendemir, "Amacımız; vatandaşlarımıza tıpkı organ bağışında olduğu gibi, ölüm sonrasında bedenlerinin tıp eğitiminde kullanılmasının da ne kadar önemli bir davranış olduğunu anlatmak ve bunun sosyal değerini paylaşabilmektir. Beden bağışı ile ilgili ayrıntılı bilgiye Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği web sayfasından veya Tıp Fakülteleri Anatomi Anabilim Dalı Başkanlıklarından ulaşılabilir. Bedenini bağışlayacak olan gönüllü bireyler Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanlıklarına müracaat edebilirler. Toplumumuzun organ bağışı gibi tüm beden bağışına da özendirilmesi için yürütülecek bu etkinlikler için siz değerli basın mensuplarının desteğini beklemekteyiz" şeklinde konuştu

