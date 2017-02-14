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Prof. Dr. Sinan Ekici: 'Ozon tedavisi artık pek çok hastalıkta kullanılıyor'

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Ekici, ozon tedavisinin artık günümüzde, pek çok hastalığın, özellikle açık ve enfekte yaraların, ciltteki ülserlerin, diyabet ve komplikasyonlarının, bazı kardiyovasküler, ortopedik ve diş hekimliği sorunlarının ve kronik enfeksiyonların tedavisinde kullanıldığını söyledi.

Prof. Dr. Sinan Ekici: Ozon tedavisi artık pek çok hastalıkta kullanılıyor

14 Şubat 2017 14:45

Hisar Intercontinental Hospital Üroloji Bölümü Uzmanı Prof. Dr. Sinan Ekici, ürolojide ozon tedavisi hakkında bilgi verdi. Vücuda alınan besinler oksijen ile birleşerek metabolik işlemlere maruz kalır ve vücut için gerekli enerjinin elde edilmesini sağladığını belirten Prof. Dr. Sinan Ekici, bunun sonucunda da artık ürünlerin en zararlısı olan 'oksidan' denilen moleküller oluştuğunu söyledi. Oksidanların vücudun normal hücrelerine zarar vererek, hücre beslenmesini, metabolizmasını bozarak (oksidatif stres) anormal, kanserli hücrelerin oluşmasına neden olduğunun altını çizen Ekici, bu durumun pek çok akut ve kronik hastalığın da başlangıç nedeni olmaya sebep olabildiğini bildirdi.

"Vücudun dokularındaki bozulma hastalık gelişimine neden olabiliyor"

Vücudun doğal savunma mekanizmaları, her gün oluşan zararlı oksidanlara ve hücrelere karşı savaş vererek doğal vücut dengesini koruduğunu kaydeden Prof. Dr. Sinan Ekici, "Vücudun antioksidan mekanizmalarının genel veya lokal olarak zayıflaması, dokuların oksjenlenmesinde azalma işlemi ve sonrasında oksidatif hasarı, hücre bozulmasına ve hastalık gelişimine neden olabilmektedir. Ozon artık günümüzde, pek çok hastalığın, özellikle açık ve enfekte yaraların, ciltteki ülserlerin, diyabet ve komplikasyonlarının, bazı kardiyovasküler, ortopedik ve diş hekimliği sorunlarının ve kronik enfeksiyonların tedavisinde kullanılmaktadır" dedi.

Ozon, vücudun doğal antioksidan mekanizmalarını aktive ederek, güçlendirerek, hücrelerin oksijene ulaşımını kolaylaştırarak etki ettiğini belirten Ekici, "Kanın oksijen taşıma kapasitesini ve kan dolaşımını artırır. Bağışıklık sistemini aktive eder, düzenler ve antioksidan enzimleri aktive eder. Bakterilere, virüslere ve mantarlara karşı öldürücü etki oluşturur. Dezenfektan etkisiyle yara temizlenmesini ve iyileşmesini sağlar" ifadeleri ile ozonun vücuda olan etkilerini açıkladı.

"Hastalıklarda tamamlayıcı ve destekleyici tedavi yöntemi olarak kullanılıyor"

Prof. Dr. Sinan Ekici, sözlerine şöyle devam etti: "Ozon tedavisi, sık olarak karşılaştığımız, ilaçlara dirençli üretrit (bel soğukluğu), kronik prostatit, kronik sistitler, aşırı aktif mesane, üretra (idrar yolu) darlıkları, testis iltihabı, fournier gangreni ürolojik hastalıklara uygulanabilmektedir. Ayrıca penisdeki sertleşme güçlüğünün tedavisinde de PRP ve ozon birlikte kullanılmaktadır. Bu hastalıkların tedavisinde ozon tedavisi tedavi edici veya bilinen tedavi yöntemlerini tamamlayıcı ve destekleyici tedavi olarak kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak kemoterapi alan hastalarda bağışıklık sistemini güçlendirmek amaçlı, kemoterapi süresince uygulanan destekleyici ozon tedavisi hastanın kemoterapi yan etkilerini tolere edilebilir bir şekilde geçirmesini sağlamaktadır".

Ozon tedavisi her bir hastaya özgü değerlendirmeyi takiben belirli dozlarda ve farklı uygulama yöntemlerinden uygun olanı seçilerek yapılması gerektiğini belirten Ekici, mutlaka bu konuda uzmanlaşmış ve Sağlık Bakanlığı onaylı ozon uygulama sertifikası olan doktor tarafından uygulanması gerektiğini vurguladı.
 

Etiketler: sinan ekici, Üroloji Uzmanı


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