Prof. Dr. Suat Gezgin: 'Yeni medya dediğimiz zaman her şey duruyor'

Çeyrek asrı bulan profesörlük kariyerinde birçok proje ve kitapta imzası bulunan İstanbul, Galatasaray ve Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Gezgin, Yeşilköy’de düzenlenen 5. Kitap Fuarı'nda okuyucularıyla bir araya geldi. 20 ülkeden yerli ve yabancı 350 yayınevinin katıldığı fuarda Eğitim Yayınevi’nin standında “Yeni Medya Analizleri", “İletişim ve Kültür”, “Gelişen Teknoloji Değişen Mekân” ve “Basın Fotoğrafçılığı” adlı kitaplarını imzalayan Prof. Dr. Gezgin, gösterilen ilgiden dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Suat Gezgin, öğrencilerin faydalanabilecekleri bir el kitabı niteliğinde çalışmalar yaptıklarını belirterek, “2017 yılında gerçekten de çok güzel kitaplar yayınladık; ‘İletişim ve Kültür’, ‘Yeni Medya Analizleri’ var. Yeni medya dediğimiz zaman her şey duruyor. Gençler tamamıyla yeni medyaya yönlendiler. Hatta fakültelerde yeni medya çerçevesinde yeni bölümler açılmaya başlandı. Uzmanlık alanları oluşturuldu. Diğer taraftan ‘Basın Fotoğrafçılığı’ kitabım var. Tamamıyla basın fotoğrafçılığında fotoğraf karelerinin nasıl yer alması gerektiğini anlatıyor. Bütün öğrencilerin bir el kitabı olarak kullanabilmesi için yazılmıştır” diye konuştu.

“Çok mutlu oldum”

Öğrencilerin fuara yoğun katılım göstermesinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Gezgin, “Fuarın şehre uzak olmaksızın böyle bir yerde olması çok yerinde ve kalabalık. Hatta ilk, ortaöğretim ve lise öğrencilerinin geldiğini görünce okuma olgusunun yaşatıldığını ve aşılandığını görüyorum. Çok mutlu oldum” dedi.

Prof. Dr. Suat Gezgin ile birlikte ‘Yeni Medya Analizleri’ ve ‘Gelişen Teknoloji Değişen Mekân’ adlı kitapları kaleme alan Nişantaşı Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Araştırma Görevlisi Ali Efe İralı ise, kitapların duyarlı tasarım sürecine geniş bir perspektiften bakılmasına yol açtığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Yaptığımız dört çalışma da aslında Türkiye’de daha önce üzerinde durulan çalışmalar ancak bir farklılık var, 2011 yılından sonra duyarlı tasarım dediğimiz bir sürece başladı internet siteleri. Bu süreçle beraber basında ve medyanın bütün kanallarında çeşitli teknolojik değişimler meydana geliyor. Bu dört kitap aslında 2011 sonrasındaki sürecin 2017’ye ve 2018’e açılan penceresini biraz daha geniş bir perspektiften bakmasına yol açıyor. Onu biraz daha genişleterek akademiye bir tık daha ekstradan bilgi sağlamaya çalışıyor.”

Prof. Dr. Suat Gezgin’in imza gününe Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) İstanbul Bölge Temsilcisi Dr. Murat Soysal, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Girgin ve Milliyet Gazetesi Fotoğraf Servisi Müdürü Bünyamin Aygün ile geniş bir okuyucu kitlesi katıldı.

Rıfat Fırat - Fatih Gavuz