Prof. Dr. Sühan Ayhan: 'Estetik ameliyatları yapan uzman kişilerin artması, estetiğe ulaşılır hale geldi'

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin (TPRECD) 40. Ulusal Kurultayının basın toplantısı Antalya Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde yapıldı. Toplantıya, TPRECD'nin yeni Başkanı Prof. Dr. Sühan Ayhan, Kurultay Başkanı Prof. Dr. Akın Yücel, TPRECD Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Akın Yücel, Prof. Dr. Selahattin Özmen, Prof. Dr. İbrahim Vargel, Prof. Dr. Şükrü Yazar, Doç. Dr. Cenk Demirdöven, Prof. Dr. Yiğit Tiftikcioğlu ve Prof. Dr. Koray Coşkunfırat katıldı.

Kongrede, bir süre önce 6 ilde yüz yüze görüşülerek elde edilen ‘Türkiye estetik ve güzellik algısı' raporunun sonuçları hakkında bilgiler verildi. Vatandaşlara estetik uygulamalara nasıl baktığı sorulduğunda, katılımcıların yüzde 94'ünün ‘uygulama yaptırmadım, gerek yok' dediği, aynı soru ‘yaşlanmayı geciktirmek ve genç kalmak için işlem yaptırdınız mı, yaptırır mısınız?' şeklinde sorulunca ise yüzde 68 oranında 'evet' cevabı alındığı aktarıldı. Güzellik konusunda en sık başvurulan kaynağın sorulduğu katılımcılardan yüzde 61,3'ü 'televizyon' cevabını verdi.

Hazırlanan raporun yapılış amacına değinen Prof. Dr. Yücel, “Türk toplumunun güzellik algısı, plastik cerrahiye bakışı ve plastik cerrahi hakkında ne kadar bilgisi var bunu öğrenmek için yaptık. İlginç sonuçlar çıktı. Güzel olan şey; kendimizi beğeniyoruz. Beğenmedikleri yanlarında biz burun çıkar diye tahmin ediyorduk, çünkü en çok burun ameliyatı yapılıyor. Ama en çok kilolarından şikayetçiler. Şişmanlık, bütün dünyada yaşanan ciddi bir sorun” dedi.

"Yaşlanmamak için gerekli şeyleri yaptırıyorum"

Raporda, plastik cerrahi operasyonlarının saklandığını dile getiren Prof. Dr. Yücel, vatandaşların çoğunlukla 'Ben estetik yaptırmadım' dediğini söyledi. Bazı vatandaşların ise 'Yaşlanmamak için gerekli şeyleri yaptırıyorum' dediğini dile getiren Yücel şöyle konuştu:

"Birçok kişi işlemi saklıyor, ya da belli olmasın istiyor. 30-40 yıl önce plastik cerrahi ameliyatlara zor erişilir ve pahalıyken bunlar gösterilmeye çalışılırdı. Şu an daha doğal sonuçlar isteniyor. Biz de hekim olarak abartılı sonuçları istemiyoruz."

'Sürekli televizyon programlarına çıkan doktorlar güvenilir midir?' sorusunu yanıtlayan Prof. Dr. Yücel, “Çok fazla televizyonlarda gözükmek iyi gibi görünse de, halkımız buna sağduyulu bir şekilde cevap vermiş. Sürekli televizyonlarda görünmek, bir güven faktörü değildir. Bilinirliği arttırıyor ama esas kıymetli olan, hekimin ameliyat ettiği diğer hastalardan alınan geri dönüşler ve diğer hekimler tarafından tavsiye edilmesidir. Medyada çok görünmek ya da çok fazla sosyal medyadan paylaşım yapmak ‘güvenilir hekim' olduğun göstermez" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara doktor seçimi konusunda uyarılarda bulunan Prof. Dr. Yücel, “Hekim seçiminde dikkat edilmesi gereken şey; uzman olması. Uzman hekim seçmeleri, akademik kariyerini araştırmaları ve hekimin ameliyat ettiği diğer hastalarla görüşmeleri gerekiyor. Yoksa reklam kanalıyla hekim seçmek, pek doğru bir yaklaşım değil" diye konuştu.

"Dünyada en çok estetik yaptıran ülkelerdeniz"

Araştırmanın Koordinatörü TPRECD Bilimsel İşler Sorumlusu Prof. Dr. Selahattin Özmen, estetik uygulamalarda yükselişte olanın, yaşlanma karşıtı uygulamalar olduğunu belirterek, “Estetik uygulamalarda yükselişte olanın yaşlanma karşıtı uygulamalar olduğunu görüyoruz. Toplumun önemli bir kısmı estetik işlemler yaptırsa dahi bunu dile getirmiyor ve gizliyor. Türk insanı ‘Estetiğe sıcak bakmıyorum' diyor ama yaşlanmayı geciktirip gençliği uzatacak formüller peşinde. Dünyada en çok estetik işlem yapılan ülkelerden biri olmamız da araştırma sonuçlarımızı doğruluyor" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Özmen, araştırmada plastik cerrahların diğer meslek gruplarıyla karıştırıldığı sonucunun da araştırmada ortaya çıktığını da sözlerine ekledi. Prof. Dr. Özmen, "Halkın yüzde 34'ü plastik cerrahları diğer hekimlerle ya da hekim olmayan estetisyen, güzellik uzmanlarıyla karıştırıyor. Kamuoyuna yansıyan üzücü sonuçların büyük bölümü yanlış kişilere bu işlemleri yaptıranlardan kaynaklanıyor, denetimler yetersiz kalıyor, hastalar da doktorunu iyi araştırmak zorunda” dedi.

"Motorcu ustası saç ekiyor”

TPRECD'nin yeni Başkanı Prof. Dr. Sühan Ayhan, estetiğin halkın çok ilgisini çektiğini söyleyerek, modellerin ve sanatçıların yanı sıra diğer vatandaşların da estetik yaptırdığına dikkat çekti.

Estetiğe karşı arz-talep meselesi oluştuğunu vurgulayan Prof. Dr. Ayhan, “Bu ameliyatları yapan uzman kişilerin artması, estetiğe ulaşılır hale geldi. Biz bu talebi karşılayacak sayıda değiliz. Talep artınca hekim olmayan kişiler tarafından yapılan müdahaleler başladı. Saç ekimi büyük bir cerrahi işlem değildir ama işlemdir. Bunu hekim olmayan, sanayide çalışan motorcu ustası, tekniker gibi insanlar yapmaya başladı. Anestezi teknikeri saç ekiyor. Vatandaşlarımız sağlık işlemi alırken hekimlerinin lütfen hekim olup olmadıkları ve uzman olup olmadıklarını sorgulamaları gerekir" ifadelerini kullandı.

"Ucuza kanmayın"

Cerrahi işlemlerde fiyat konusunda uyarılarda bulunan Prof. Dr. Ayhan, "Komşumuz geliyor, ‘Gel seni şuraya götüreceğim. Sana şunu yaptıracağım hem de çok ucuz' diyor. Gidip yaptırıyoruz, sorun olunca da üzülüyoruz. Ucuz olan iyi hizmet değildir. Bizim doktorumuzu seçerken dikkatli davranmamız lazım. Örneğin botoks için kullanılan ilaçlar yurt dışından geliyor ve maliyeti de yüksek. Eğer ucuzsa orada bir sıkıntı vardır" diye konuştu.

Ferah Vanlı - Mustafa Bürge