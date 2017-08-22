Prof. Dr. Şükrü Arslan Kızılot vefat etti

Türkiye’nin önde gelen vergi uzmanlarından akademisyen ve yazar Şükrü Arslan Kızılot, tedavi gördüğü Güven Hastanesi’nde 59 yaşında vefat etti.

Güven Hastanesi’nden yapılan açıklamada, “3 yıl önce hipertansiyona bağlı intrakraniyal kanama nedeniyle hastanemizde opere edilerek taburcu edilen Sayın Şükrü Arslan Kızılot, aile fertlerinin de her basamakta tam destek verdiği yoğun bir tedavi, bakım ve rehabilitasyon programı ile izlenirken 8 Ağustos 2017 günü aspirasyon pnömonisi nedeniyle hastanemize yatırılmış ve sonrasında iskemik serebrovasküler olay geçirerek 22 Ağustos 2017 günü saat 16.00’da yoğun bakım ünitemizde vefat etmiştir” denildi.