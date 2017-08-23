Prof. Dr. Şükrü Kızılot, son yolculuğa uğurlandı

Gazi Üniversitesi'nde emekli öğretim üyesi olan 59 yaşındaki Prof. Dr. Şükrü Kızılot, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Prof.Dr. Şükrü Kızılot için Ankara Kocatepe Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazında eşi Zuhal Kızılot ve 3 çocuğunun yanı sıra, Maliye Bakanı Naci Ağbal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural, Ankara bağımsız Milletvekilli Aylin Nazlıaka, DSP eski Genel Başkanı Masum Türker, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ATO Başkanı Gürsel Baran, TESK Başkanı Bendevi Palandöken ile vatandaşlar hazır bulundu. Kızılot’un tabutunun üzerinde Türk bayrağı, çok sevdiği Fenerbahçe forması ve güller yer aldı.

Şükrü Kızılot’un cenazesi, kılınan ikindi namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Ömer Çetin - Pelin Üzek Kılıç - Fatih Erdoğan