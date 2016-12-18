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Prof. Dr. Süleyman Yalçın vefat etti

Aydınlar Ocağı kurucularından Prof. Dr. Süleyman Yalçın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Süleyman Yalçın vefat etti

18 Aralık 2016 22:52

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören 90 yaşındaki Prof. Dr. Süleyman Yalçın, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Süleyman Yalçın'ın özgeçmişi

Prof. Dr. Süleyman Yalçın, 1926'da Çanakkale'de doğdu. İlk ve ortaokulu Çanakkale'de bitiren Yalçın, 1944'te Kabataş Lisesi'nden, 1950'de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı üniversitede asistanlık ve doçentliğini tamamlayan Yalçın, 1973-1988 arasında profesör olarak öğretim üyeliği görevini sürdürdü. Prof. Dr. Yalçın, bir süre yurt dışında da görev yaptı.

Düşünce, sanat, edebiyat, kültür ve medeniyet merkezli birçok faaliyetin içinde yer alan Yalçın, yazar olarak Büyük Doğu dergisinde çıkan yazılarıyla tanındı. Aydınlar Ocağı Genel Başkanı olarak yazdığı yazılar ve yaptığı konuşmalarla dikkati çeken Yalçın, yazılarını Büyük Doğu (1956-59, 1972), Yeni İstiklal (1962-63), Kök (1981-82) ve Boğaziçi (1984-86) dergileri ile Orta Doğu (1974) ve Tercüman (1976-88) gazetelerinde yayımladı.

Etiketler: Süleyman Yalçın


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