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Prof. Zaimoğlu: Türkiye’de ağız ve diş sağlığında bir hayli yol kat ettik

İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Zaimoğlu, koruyucu uygulamalar, bakım ürünlerinin çoğalması ve halkın sosyoekonomik durumunun yükselmesi nedeniyle Türkiye’de ağız ve diş sağlığı alanında bir hayli yol alındığını söyledi.

Prof. Zaimoğlu: Türkiyede ağız ve diş sağlığında bir hayli yol kat ettik

21 Kasım 2016 17:27

22 Kasım Dünya Ağız ve Diş Sağlığı Günü ile ilgili bir açıklama yapan İAÜ Diş Hekimliği Fakültesi (Dentaydın) Dekanı Prof. Dr. Ali Zaimoğlu, “Dentaydın olarak amacımız, ağız ve diş sağlığı konusunda tedavi ediciden ziyade koruyucu uygulamaları halk nezdinde yaygınlaştırmak” dedi.
Genel sağlığın ve yaşam kalitesinin ayrılmaz bir parçası olan ağız ve diş sağlığı eğitiminin Türkiye’de 22 Kasım 1908’de geleneksel öğretiden kurtarılarak Tıp Fakültesi bünyesinde Dişçi Mektebi şeklinde eğitime başladığını ifade eden Prof. Dr. Zaimoğlu, ‘Ülkemizde 22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü, içinde bulunduğumuz hafta ise Ağız Diş Sağlığı Haftası olarak kutlanıyor. Günümüzde Sağlık Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız, fakültelerimiz ve meslek odalarımızın üstün gayretleri, ağız ve diş sağlığına yönelik ürünlerin çeşitliliği ve halkımızın sosyoekonomik düzeyine bağlı olarak ağız ve diş sağlığı konusunda bir hayli yol alındı. Bilinçli velilerimiz anne karnından itibaren çocuk gelişimini takip ederek biberon, parmak emme, süt dişlerinin gelişimi, karışık dişlenme dönemi, daimi dişlenme ile birlikte diş çürüklerine karşı korunma ağız ve diş sağlığı bakım ürünleri, fırçalama teknikleri, etken maddesi değişik diş macunları ve diş eti bakımı gereçleri ile diş kayıplarının toplumumuzda dikkati çekecek kadar eskiye oranla daha azaldığı görülüyor’ diye konuştu.
Koruyucu hekimliğin etkisinin protez endikasyonunu orta yaşlardan ileri yaşlara taşıdığını, gelinen noktada koruyucu ve tedavi edici hekimliğin çok ileri boyutlara ulaştığını kaydeden Prof. Dr. Zaimoğlu, ‘Tedavi edici hekimlik yönünden son yıllarda çok çarpıcı yöntem ve materyaller geliştirildi. Amalgam yerine kompozit, kayıp diş yerine implant uygulamaları, estetik materyallerin gelişimi ağız ve diş sağlığı alanında yüzümüzü güldüren gelişmeler. Ülkemiz diş hekimliği tüm bu gelişmeleri yakından takip ederek bugün diş tedavileri için yurt dışından hasta çekecek düzeye ulaştı’ dedi.
Dentaydın’ın, Joint Commission International tarafından verilen kalite belgesini almaya hak kazanan Türkiye’deki ikinci fakülte hastanesi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Zaimoğlu, ‘Böylece ağız ve diş sağlığı alanında uluslararası güvenilirliğini ispatlamanın haklı gururunu yaşamakla beraber, Uluslararası JCI Kalite Belgesi’ne sahip SGK anlaşmalı tek diş hastanesi olma özelliği olan İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dentaydın Diş Hastanesi yılın sağlık kuruluşu seçilerek başarısını perçinledi’ ifadelerini kullandı.
İAÜ olarak sağlığın her alanında olduğu gibi ağız ve diş sağlığı alanında da donanımlı diş hekimleri, hekim yardımcıları ve diş protez teknisyenleri yetiştirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Zaimoğlu, ‘ADEE (Avrupa Diş Hekimliği Eğitim Birliği) üyesi de olan Fakültemiz uluslararası alanda diş hekimliğinde eğitim ve diş hekimliğinin profesyonel gelişiminde önemli rol oynayan önemli kuruluşlardan biri haline geldi. Üniversitemizden mezun tüm meslektaşlarımız toplumumuzda doğru ağız-diş sağlığı alışkanlıkları kazandırmak ve koruyucu uygulamaları yaygınlaştırarak toplumun ağız-diş sağlığı seviyesini yükseltmeyi kendine amaç ediniyor. Bu noktadan hareketle Fakültemiz sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile iş birliği içerisinde çok sayıda faaliyete ve sosyal sorumluluk projesine imza atıyor’ dedi. 


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