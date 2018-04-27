Prof.Dr. Kiper: 'Kolonoskopi hastane ortamında yapılmalı'

Nişantaşı Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof Dr. Kiper, muayenehanelerde veya kayıt dışı yapılan kolonoskopi uygulamalarının sakıncalarına değindi. Kalın bağırsak kanserleri olarak da bilinen Kolorektal kanserlerin, mide-bağırsak sistemde en çok görülen kötü huylu tümörler olduğunu söyleyen Kiper “Amerika’da senede 140 bin yeni olguya tanı konulmakta ve her yıl 50 bin hasta kaybedilmekte. Amerika’da 3’üncü derece görülen kanser tipi olan kolorektal kanser, bir günde yaklaşık 450 kişinin kanser teşhisi konulduğu ülkemizde erkeklerde yüzde 9, kadınlarda ise yüzde 8 oranında görülmektedir” dedi.

Hemen hemen tüm kanser türlerinde olduğu gibi Kolorektal kanserlerde de erken tanı, medikal ve cerrahi gelişimlerin, ölüm oranının azalmasına etken faktörler olduğunu ifade eden Prof Dr. Mehmet Haluk Kiper, tanı metotlarına değindi.

Tanı metotları içinde anoskopi, proktoskopi, flexible sigmoidoskopi ve kolonoskopinin önemli bir yer kapladığını belirten Kiper, “Kolonoskoplar 10-160 cm uzunlunda olup kolon girişi ile terminal ileum arasının incelenmesi yapılır. Bunun için kolonların tam olarak temizlenmesi gerekir. Aksi halde kolonoskopi esnasında içeride kalan gaita yanlış neticeler verebilir” diye konuştu. Tetkik sırasında hem rahat bir tetkik olması için, hem de gerginlik ve şiddetli ağrı meydana geleceği için anestezi verilerek sedasyon (hastayı uyutma) altında işlem yapılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Kiper, hastaları muayenehanelerde veya tıbbi yeterliliği bulunmayan ortamlarda kolonskopi yaptırmamaları konusunda uyardı.

Kiper, şu şekilde konuştu:

“Anestezi verilen bir hastanın anesteziden uyanması ve uyanmadan sonraki periyotda çeşitli komplikasyonlar meydana gelebilir. Oluşabilecek komplikasyonlardan kaçınabilmek ve tedavi edilebilmesi için kolonoskopi işleminin uygun şartlara sahip hastanede yapılması gereklidir. Kolonoskopi esnasında da oluşabilecek olan komplikasyonlar muayenehane standartlarında müdahale edilemeyebilir. Kolonoskopinin ayrıca komplikasyonları içerisinde ferfirasyon (Delinme), kanama ve kolonlarda yırtılma olabilir. Bunların hepsi acil müdahaleyi gerektireceği için tam teşekküllü yoğun bakım ünitesine sahip hastanelerde işlem yapılmasında yarar vardır. Her iki metot da hem tanı hem de tedavi için kullanılır. Bu metotla biopsi, elektrokoter ile de gerekli müdahaleler uygulanır. Ayrıca snare biyopsi de yapılır. Dolayısıyla anestezi altında yapılacak olan bu prosedür birtakım komplikasyonları içinde barındırdığı ve gerektiğinde acil ameliyata da alınma riskinden dolayı hastane ortamında yapılmalıdır.”