Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı



Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden açıklanan PFDK kararları şöyle:

“Kardemir Karabükspor Kulübü sporcusu Ceyhun Gülselam'ın, 04.11.2017 tarihinde oynanan Antalyaspor - Kardemir Karabükspor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Kasımpaşa sporcusu Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan'ın, 04.11.2017 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Bursaspor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Kasımpaşa yöneticisi Bekir Nursal Bilgin'in, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Göztepe'nin, 05.11.2017 tarihinde oynanan Göztepe - Beşiktaş Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Kale Arkası B,C,D, Maraton A1/B1 Kırmızı B,C,D, Numaralı Batı A1 B,C bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Göztepe'nin, tribünde spor ahlakına aykırı pankart açılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Göztepe'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Göztepe'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Göztepe sporcusu Leo Schwechlen'in, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle takdiren 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Beşiktaş'ın, 05.11.2017 tarihinde oynanan Göztepe - Beşiktaş Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 45 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Güney Kale Arkası A,B,C bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Beşiktaş'ın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Denizlispor Kulübü sporcusu Kerem Can Akyüz'ün, 04.11.2017 tarihinde oynanan Denizlispor - Altınordu TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Samsunspor Kulübü’nün, 05.11.2017 tarihinde oynanan Boluspor - Samsunspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”