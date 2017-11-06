Proje okul Cağaloğlu Lisesi, 2 asırlık tarihi dokusunu koruyor

Fatih sınırları içerisinde bulunan ve tarihi 1800’lü yıllara dayanan Cağaloğlu Anadolu Lisesi, geçen asırlara direnmesi ve her yıl üniversiteye yerleştirdiği öğrenci sayısının artması ile velilerin ve öğrencilerin dikkatini çekiyor. 2014 yılındaki yasa ile birlikte proje okul kapsamına alınan lise, değişen Okul Müdürü Necati Yener başta olmak üzere yenilenen kadrosu ile öğrencilerin olduğu kadar velilerinde tercihi oluyor. Kadim lisenin velileri de, çocuklarının tercih zamanı ilk başa yazdığı lise şimdilerde, Türkiye’nin Anadolu liseleri arasında ilk üçte yer alması ile dikkat çekiyor. Öğrencilerinin duyarlı davranışı ve okulun tavanlarından duvarlarına ve hatta yerlerine kadar yapılan düzenli bakımında tarihi dokunun korunmasına yardımcı olduğu görülüyor.

Okulun 12’nci sınıf öğrencilerinden Ahmet Ekmel Karaman, proje okullar ile ilgili düşüncelerini aktardı.

Karaman, aynı zamanda okulun gün geçtikçe fiziki şartlarının iyileşmesinin okul içinde motivasyonun da arttırdığını ifade ederek, “ Proje okulunda negatif ve pozitif tarafları vardır. Bunların öncelikle negatif yanlarından bahsedecek olursak sonuçta birlikte öğrencileriyle uzun zaman birlikte olmuş insanlar bu okuldan ayrıldılar. Ama pozitif taraflarına gelince daha ağır bastığını söyleyebilirim. Akademik olarak daha disiplinli olduğunu düşünüyorum. Bu tartışılabilir. Bunlara saygımız var. Bunun muarızı daha az çıkacaktır, okulun fiziki koşullarının gözle görülür olarak hatta kabul edilir oranda iyileştirildiğini düşünüyorum. Gördüğümüz koridorda bile çok açık bir şekilde bu durum gözüküyor. Yine kabul edilir bir gerçek ki daha önceki dönemlerde farklı sebeplerden ötürü bunu idareye yönetime bağlamak gerekmez ama yeni yönetimin çok büyük katkısı var. Tavanlarda ve çatıda çok bir iyileşme söz konusu” dedi.

“Eksik dersleri kapatıyoruz, yeni öğretmenlerimiz sayesinde oluyor bu da“

Okulun 11’inci sınıf öğrencilerin Feyza Kaya ise yenilenen eğitim kadrosu ile akademik olarak okulun başarı kalitesinin de yükseldiğini düşündüğüne atıfta bulunarak, “Akademik başarımız zaten üniversiteye girişlerinden de belli olacağı gibi arttı kesinlikle. Benim hazırlıkta gördüğüm öğretmenlerim çoğunun bize verdiği eksik dersleri de yavaş yavaş kapatıyoruz. Bu da yeni öğretmenlerimizin bize ek ders vermesi ile oluyor. Derslerde tekrar yapması ile oluyor. Onun dışında bu konuda eğitim seviyemiz arttı. Benim bu liseyi seçmemin sebebi tarihi olmasıydı. Ben her zaman tarihi bir okulda okumak istemiştim. Burada Osmanlı zamanında sultanların eğitim alması bana bu okulu çok değerli gösterdi. Onun içinde burayı kazanmayı her şeyden çok istedim” diye konuştu.

Okullarının ülkenin geleceği açısından faydalı olduğunu söyleyen Fatma Zehra Baş isimli öğrencinin velisi Ali Baş, Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nin fiziki olarak da birkaç yıl önceye nazaran değiştiğini belirtti. Baş, “ İnanıyorum ki proje okulları ülkemiz için çok faydalı. Ben burada yakınlarda esnafım ticaret yapıyorum. Biz burayı 3-5 yıl önce virane olarak görüyorduk. Buranın okul olup olmadığını bilmiyorduk. Geçtiğimiz yıllarda çocuğum burayı kazanınca içini de gezip görme imkanı buldum. Daha önceden burası hep virane haldeydi. Bakımsızdı. Birkaç yıldır şahit olduğumuz olaylar oldu. Geçen yıl bizatihi okul idaresi ile tanıştıktan sonra olumlu yönde katkılar olduğuna bilimsel olarak da gelişmeler olduğunu gördüm” şeklinde konuştu.

“Okulumuz ivme kaydetti”

Kızı okulda 3 yıldır okuduğunu belirten öğrenci velisi Kaan Varlı, “Proje okulu adı altında yapılan çalışmalardan biz hem ailece hem de veli olarak çok memnunuz. Çünkü ben sürekli kızım ile iletişim halindeyim. Okul ile ilgili hem fiziki hem de eğitim kalitesi anlamında ileriye dönük çok iyi başarılar elde edeceğini düşünüyoruz. Bu çalışmaları da hep beraber gözlüyoruz. Okuldan başta müdürümüz olmak üzere eğitim kadrosundaki hocalarımızdan çok memnunuz. Çok özverililer, öncekilerde çok iyiydi şimdikilerde çok iyi. Üstüne konularak gidiliyor. Bu çok iyi zaten bu okula gelen bütün öğrenciler çok yüksek başarı elde ederek gelmiş öğrencilerdi” dedi.

Öğrenci velilerinden Hacı Mehmet Doğan ise “Necati bey, okulumuzun müdürü proje okulu olduktan 1 yıl sonra buraya geldi. Okulumuz ilk geldiğimiz zaman kötüydü. Çok hırpalanmış bir haldeydi. Okulumuzun hem fiziki şartları hem de akademik başarılar açısından okulumuz çok yüksek ivme kaydetti. Bunun yanı sıra sosyal kulüplerde oldukça iyi şekilde gidiyor” diye konuştu.

Murat Delice