Proje ve fikirler üniversite bursu için yarışıyor

İyi bir gelecek adına üniversitede istedikleri bölüme yerleşmek için ter döken adaylar, bir yandan da üniversitelerin burs imkanlarını araştırıyor. Bahçeşehir Üniversitesi, adaylara tercih döneminde de burs kazanmalarını sağlayacak bir sistem uyguluyor. Uygulamanın ismi Apply BAU. Apply BAU’dan faydalanabilmek için aranan tek şart; aday öğrencilerin başvuruları esnasında, kişisel özelliklerini, hayallerini, projelerini, sosyal sorumluluk alanında neler yaptıklarını ve hangi bölümü neden istediklerini anlatmaları. Türkiye’de 4 yıldır uygulanan ApplyBAU öğrenci-kabul sistemi, bugüne kadar Türkiye’nin 81 ilinden 2 bine yakın öğrenciye burs sağladı. Burs başvurusu için son tarih 24 Temmuz 2017.

Apply BAU’ya nasıl başvurulur?

ApplyBAU sisteminden burs kazanmak isteyen adaylar, merkezi sınav sistemi ile bir üniversiteye yerleştirilmeden önce www.applybau.com adresine bilgilerini kaydederek ya da Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsündeki tanıtım stantlarına gelerek başvuru yapabilirler. Başvurular, BAU Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenir ve Onay Komisyonu tarafından onaylandıktan sonra aday öğrenciye burs miktarını belirten bir kabul belgesi gönderilir. Adaylar, 2017-2018 öğretim yılında ÖSYM tarafından BAU’ya yerleştirilmeleri durumunda kazandıkları burs oranında kayıt yapma hakkı kazanırlar.

2017 yılında ApplyBAU ile öğrenci kabul edecek fakülte ve bölümler ise şu şekilde: Sağlık Bilimleri Fakültesi (yeni), Gastronomi (yeni), Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bölümleri, İletişim Fakültesi bölümleri, Eğitim Bilimleri Fakültesi bölümleri, Tıp Fakültesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bölümlerinden Sosyoloji, İşletme, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Uluslararası Finans, Lojistik Yönetimi bölümleri ve Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nden Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü.