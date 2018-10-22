Promosyon sektörü büyük değişimin arifesinde

Uzun süredir promosyon sektöründe faaliyet gösteren Ömer Karatemiz, önümüzdeki ay yapılacak olan Promotürk başkanlık seçimi için adaylığını açıkladı. İstanbul'da gerçekleştirdiği tanıtım toplantısında konuşan Karatemiz, “Derneğimiz önümüzdeki ay gerçekleşecek olan genel kurulu vesilesi ile çok önemli bir değişim fırsatı yakaladı. Bu değişimi her tür şart ve koşulda birlikte gerçekleştirmek ve sektörümüze hep beraber yön vermek zorundayız” dedi.

Sektör 2008'den sonra atılım yaptı

Ekonomik daralmanın yaşandığı dönemlerde, promosyon ürünleriyle diğer reklam mecralarına göre çok daha uygun bütçeler ile hedef kitleye ulaşma imkanı sağlandığına değinen Karetemiz, “Promosyon sektörü, 2008 ekonomik krizinden sonra ülke ekonomisine paralel şekilde büyüdü. Özellikle Anadolu'da KOBİ'lerin de tanıtım ürünlerine artan şekilde ilgi göstermesi sektörün büyümesine katkı sağladı. Şimdi yeni bir dönem ve yeni şekillenen şartlarla karşı karşıyayız. İçinde bulunduğumuz dönemde sektörümüz önemli bir yapısal dönüşümden geçiyor. Son iki yıl içinde ithal ürünlere getirilen ek yüksek vergiler sektörümüzün ithalat ağırlıklı yapısını üretim odaklı bir yapıya dönüştürüyor. Tamamen ithalat odaklı çalışan firmalarımızın olumsuz etkileneceği bu sürecin daha da hızlanarak devam edeceğini görmeliyiz” ifadelerini kullandı.

“Uluslararası alanda rekabet edebilecek gücümüz var”

Son iki yıldır promosyon sektörünün hemen her alanında üretim yatırımlarının arttığına değinen Karatemiz, artan döviz kurları ile birlikte ithalatın daha da zorlaştığını ancak uluslararası alanda önlerine yeni kapıların açıldığını vurguladı.

“Bugün birçok ürün dalında Çin ile rekabet edebilecek firmalarımız var” diyen Karatemiz şöyle konuştu: “Birçok üretici işletmemizin uluslararası alanda rekabet edebilecek gücü ve yüksek ihracat potansiyelileri var. İthalatta getirilen ek vergiler ve yüksek döviz kurları hem iç piyasada firmalarımıza üretim, yatırım ve istihdam, hem de dış pazarlarda ihracat fırsatları taşıyor. Önemli olan bu değişimi görebilmemiz ve bunları değerlendirmemizdir”.

“Sektörden olmayanlar promosyon ihalelerine giriyor”

Promosyon sektörünün birçok problemi olduğuna değinen Karatemiz, İthalat ile ilgili getirilen yeni düzenlemelerin sektör temsilcilerinden fikir alınmadan gerçekleştirildiğini ve bu yeni düzenlemelerle birlikte ortaya çıkan haksız rekabetin boyutu hakkında kendilerine danışılmadığını söyledi.

Yaptıkları işin önemli bir kısmının tanıtım olduğunu ancak kendi tanıtımlarını ne kamuda ne de özel sektörde gerekli şekilde yapabildiklerini ifade eden Karatemiz, asıl iş alanı promosyon olmayan firmaların, birçok kamu ihalesinde promosyon işlerini aldıklarını ancak bu gibi durumlara sektörel olarak bir karşı görüş sunabilecekleri bir platformun olmadığından yakındı.

Karatemiz, “Promotürk Derneği'nin sektörde bir üst çatı olma noktasından çok uzakta bir tabela derneği haline gelmiştir” dedi.

Ömer Karatemiz kimdir?

1979 yılında İstanbul Fatih'te doğan Ömer Karatemiz, iş hayatına 1997 yılında aile şirketleri olan İlpen Kalemcilik'te başladı. Halen bu şirketin genel müdürlük görevini sürdüren başarılı işadamının yönettiği şirket, 2012-2015 yılları arasında üç kez üst üste Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin hazırladığı ‘Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketleri' listesine girmeyi başardı. Farklı üç şirkette daha yönetim kurulu başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunan Karatemiz, MÜSİAD ve İTO'da da aktif görev alıyor. İşletme alanında yüksek lisansa sahip olan Karatemiz İngilizce ve Arapça biliyor.